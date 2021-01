Batalla de chips: Qualcomm Snapdragon 888 contra Samsung Exynos 2100

enero 13, 2021

El Exynos 2100 se anunció como el último procesador insignia de Samsung. Se espera que haga su debut dentro de la serie Galaxy S21 que se venderá en algunos mercados. En otras regiones como Estados Unidos y China, la serie Galaxy S21 estará impulsada por Snapdragon 888. Esperamos que las primeras revisiones que comparen ambas variantes salgan a la luz poco después de que se anuncien los teléfonos, pero antes de eso, queremos ver cómo se comparan los dos conjuntos de chips en papel.

Tanto el Exynos 2100 como el Snapdragon 888 son conjuntos de chips de 5 nm y el cambio a un tamaño de nodo más pequeño trae mejoras en el rendimiento y reducción en el consumo de energía en comparación con sus predecesores. También cuentan con núcleos de CPU ARM en la misma disposición 1 + 3 + 4 y tienen módems 5G integrados.

La siguiente tabla muestra una comparación especificación por especificación de los dos procesadores:

Procesador Exynos 2100 Snapdragon 888 Tamaño del nodo EUV de 5 nm 5 nm UPC 1 x ARM Cortex-X1 a 2.9GHz

3 x ARM Cortex-A78 a 2.8GHz

4 x ARM Cortex-A55 a 2.2GHz 1 x ARM Cortex-X1 a 2.84GHz

3 x ARM Cortex-A78 a 2.40GHz

4 x ARM Cortex-A55 a 1.8GHz GPU Mali-G78 MP14 (14 colores) Adreno 660 ISP Nombre no disponible Soporte para una sola cámara hasta 200 Mpx

Soporte para cámara dual 32 Mpx + 32 Mpx

Número máximo de cámaras admitidas = 6 Spectra ™ 580 Soporte para una sola cámara hasta 200 Mpx

Soporte para cámara dual hasta 64 Mpx

Soporte para cámara triple hasta 28 Mpx Motor AI Nombre no disponible NPU de triple núcleo

(hasta 26 TOPS) Hexágono 780 26 TOPS Pantalla máxima en el dispositivo 4K a 60Hz

QHD + a 144Hz 4K a 60Hz

QHD + a 144Hz Pantalla externa máxima 8K 4K a 60Hz Módem Nombre no disponible Velocidad máxima de descarga: 7,35 Gbps

Velocidad máxima de carga: 3,67 Gbps Snapdragon X60 5G Velocidad máxima de descarga: 7,5 Gbps

Velocidad máxima de carga: 3 Gbps Conectividad No se proporcionaron detalles Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 2.4GHz, 5GHz, 6GHz

CPU

Los dos chips tienen los mismos núcleos de CPU y la misma disposición. Sin embargo, el Exynos 2100 es el ganador en esta categoría, ya que todos sus núcleos de CPU tienen una frecuencia más alta que los del procesador Snapdragon 888.

GPU

Ambos conjuntos de chips cuentan con nuevas GPU que aportan actualizaciones significativas sobre sus predecesores. Ya hemos visto cómo funciona el Mali-G78 en los procesadores Kirin 9000 y Exynos 1080. Sin embargo, aunque los tres conjuntos de chips tienen la misma GPU, su rendimiento varía como resultado de la cantidad de núcleos que tienen.

GPU Exynos 2100

El Exynos 2100 tiene 14 núcleos de GPU, cuatro más que el Exynos 1080 pero diez menos que el Kirin 9000 . Un resultado de prueba de AnTuTu ya nos mostró que la GPU de 24 núcleos del Kirin 9000 está un poco por detrás de la GPU Adreno 660 dentro del Snapdragon 888. Con menos núcleos del Exynos 2100, se espera que la brecha sea más amplia, aunque debería ser menor que la brecha entre el Exynos 1080 ya que tiene cuatro núcleos más.

GPU Adreno 660 de Snapdragon 888

Entonces, aunque el Snapdragon 888 de Qualcomm gana esta ronda, todavía hay buenas noticias para los fanáticos del Exynos 2100, ya que su puntaje de GPU seguramente superará el del Snapdragon 865 Plus. El Exynos 1080 ya tiene una puntuación de GPU más alta (239,408 puntos) que el Snapdragon 865 Plus (236,287 puntos), por lo que el Exynos 2100 debería ampliar el margen. No olvide que esto es solo una comparación en papel y una revisión más detallada contendrá detalles más completos, como la velocidad de fotogramas y las temperaturas del juego.

AI

En esta categoría, diremos que es un empate. La NPU de triple núcleo del Exynos 2100 cuenta con hasta 26 billones de operaciones por segundo (TOPS), la misma cifra que promociona Qualcomm para el Hexagon 780 del Snapdragon 888.

ISP

El ISP del Exynos 2100 cuenta con algunas características impresionantes. Desde el soporte para cámaras de 200 Mpx, hasta el soporte para grabación de video 4K a 120FPS y reproducción de video 8K a 60FPS, los usuarios deberían poder ver los beneficios cuando graban sus preciados recuerdos. El chipset también es el primero en la industria en tener soporte para el decodificador AV1 para 8K. El Spectra 580 del Snapdragon 888 también tiene algo de fuerza. No solo admite cámaras de 200MP, sino que también tiene captura de video de 8K a 30 FPS y grabación de 4K HDR con HDR computacional.

Conectividad

Los dos fabricantes han decidido optar por un módem 5G integrado para los procesadores insignia. Ambos admiten espectros mmWave y sub-6GHz. Samsung no dice qué tecnología Wi-Fi admite su nuevo chipset, pero debería tener Wi-Fi 6 pero no sabemos si tiene Wi-Fi 6E que tiene el Snapdragon 888.

Conclusión

Samsung lo ha hecho bien con su chipset y los fanáticos deberían estar contentos. Tiene una CPU más potente que el Snapdragon 888 y su ISP trae algunas mejoras significativas. Sin embargo, el chipset de Qualcomm tiene la ventaja de la GPU y también tiene un gran ISP. Según las comparaciones, diremos que el resultado es un empate, pero una comparación del mundo real de los dispositivos comerciales que funcionan con los dos conjuntos de chips nos mostrará qué conjunto de chips es mejor en general.

