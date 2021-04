Google Spotlight Stories y Within, apps para disfrutar de películas VR en iOS y Android

abril 27, 2021

Actualmente, la Realidad Virtual (Virtual Reality: VR) está al alcance de todos gracias a las increíbles aplicaciones que ofrecen sorprendentes experiencias de simulación de entornos. Para iOS y Android, las propuestas de Google Spotlight Stories y de Within resaltan por su calidad, originalidad y pluralidad de opciones. Ambas cuentan con más de un millón de descargas en Google Store y ostentan comentarios positivos por parte de los usuarios.

Décadas atrás, la Realidad Virtual era un tema propio de las grandes instituciones como la NASA, las relativas a la aeronáutica y a las maniobras militares. Luego, en la esfera cinematográfica, Avatar (2009) desarrolló un mundo ficticio producido por VR que impactó al asemejarse milimétricamente a un planeta tan verídico como la Tierra. Con los años, los complejos avances tecnológicos han permitido que este recurso ya no sea un ámbito lejano para el público y llegue a las masas a través de herramientas como gafas especiales, aplicaciones, etc.

De las varias apps que actualmente apelan a la VR (NYT VR, Fulldive VR, YouTube VR, etcétera), Google Spotlight Stories y Within son dos de las más destacadas para sistemas iOS y Android. Así, para disfrutar de los múltiples contenidos en Realidad Virtual ya no se necesita de dispositivos altamente sofisticados y costosos.

Google Spotlight Stories

Google Spotlight Stories es un equipo dentro del grupo Advanced Technology and Projects (ATAP), la ‘incubadora’ de los proyectos más vanguardistas de Google, encargada de desarrollar obras audiovisuales de calidad cinematográfica a 360 grados. Alberga una importante selección de vídeos de VR que resaltan por presentar un agradable estilo visual y auditivo.

Google Spotlight Stories cuenta con más de un millón de descargas en Google Store y con una merecida valoración de 4.5. Además, el equipo ATAP concretó la primera nominación a los Premios Oscar para un vídeo de 360 grados. El trabajo en mención se llama ‘Pearl’ (también se puede encontrar en YouTube) y es prueba de la excelencia con la que Google viene progresando con la VR.

Within

Esta aplicación (antiguamente conocida como VRSE) se caracteriza por ensamblar entretenimiento e información en sus materiales audiovisuales VR. Con más de un millón de descargas en Google Store y con una óptima puntuación de 4.4, la aplicación Within propone experiencias breves pero con contenidos de mucha relevancia, sin limitarse al plano lúdico. Within almacena los trabajos de todo tipo de expertos en el área de la Realidad Virtual, como especialistas internacionales de NBC, Apple o Vice.

Además, Within ofrece experiencias que toman inspiración de famosas series como The Walking Dead y Mr. Robot. También contiene a The Possible, un conjunto de interesantes vídeos que han sido realizados por los diseñadores de la aplicación y que aborda diversos tópicos sobre tecnología. Su catálogo está en constante renovación, especialmente su sección de documentales.

