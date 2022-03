Blackview 328 Oferta de aniversario de AliExpress 2022: una guía rápida para obtener las mejores ofertas hasta con 50% de descuento

marzo 27, 2022

La oferta del 12.º aniversario de AliExpress 2022 está llegando y creando un frenesí de compras. La marca de tecnología global Blackview anunció hoy que la mayoría de los productos de moda estarán en promoción y ofrecerán grandes descuentos de hasta el 50 % a partir del 28 de marzo (hora del Pacífico). Aquí las siguientes son las mejores selecciones de la lista de compras que no te puedes perder.

Guía de compras:

Teléfono resistente de visión nocturna

OSCAL S60 Pro: $219.99 $109.99 50% de descuento

Los teléfonos resistentes Blackview están introduciendo tecnologías líderes que marcan tendencias para mejorar la competitividad. La visión nocturna es una de ellas. Con el poder de tomar fotos y videos claros en la oscuridad total, la visión nocturna crece popularmente y se aplica en la seguridad al aire libre, la seguridad en el hogar y la protección de la privacidad. Por ejemplo, puede encontrar a los aventureros perdidos, navegar de regreso al campamento, evitar animales peligrosos, verificar si hay un huésped indeseado en la casa y detectar alguna cámara oculta en una habitación de hotel. Para la Oferta de Aniversario 328 de AliExpress, dos teléfonos resistentes con visión nocturna Blackview están disponibles con ofertas atractivas.

El primero es el OSCAL S60 Pro recién lanzado que llega oficialmente al mercado en este festival de compras con una cámara de visión nocturna IR de 8MP. Si bien la mayoría de las contrapartes son costosas, el S60 Pro es perfecto para usuarios preocupados por su presupuesto, interesados ​​en la función de visión nocturna. Junto con la cámara frontal de 8 MP y la cámara trasera de 13 MP compatible con el modo submarino, es fácil tomar fotografías de día o de noche, bajo el agua o en tierra. Aparte de las cámaras, otro punto que no puede pasar por alto es el impresionante rendimiento general al adoptar el MediaTek Helio A25 de ocho núcleos con 4 GB de RAM, 32 GB de ROM y hasta 1 TB de almacenamiento expandible y Doke OS 2.1 basado en Android 11. Bajo el campana, la batería de 5580 mAh proporciona energía ininterrumpida para usos continuos. Más importante aún, la durabilidad resistente probada en batalla para soportar los entornos más desafiantes lo tranquiliza y lo usa con confianza.

Blackview BV8800: $299.99 $221.99 26% de descuento

Blackview BV8800 es otro móvil resistente de visión nocturna. Comparado con el OSCAL S60 Pro, da un gran salto en las especificaciones. Para nombrar algunos, en primer lugar, el BV8800 tiene un sistema de cámara, que incluye Samsung ISOCELL JN1 de 50MP, visión nocturna por infrarrojos Sony IMX376 de 20MP, cámara ultra gran angular de 117° de 8MP y cámara frontal Samsung ISOCELL 3P9 de 16MP, para potenciar su fotografía. En segundo lugar, es el primer teléfono Blackview Rugged que diseña la pantalla fluida de alta frecuencia de actualización de 90 Hz y el Doke OS 3.0 actualizado. En cuanto a la capacidad de respuesta, la intuición, la eficiencia y la facilidad de uso, es difícil de experimentar en otros teléfonos resistentes. En tercer lugar, incorpora el MediaTek Helio G96 de primer nivel con 8 GB de RAM LPDDR4X y ROM UFS 2.1 de 128 GB, que obtiene un puntaje de referencia de 301167 AnTuTu. En cuarto lugar, lleva una batería de 8380 mAh con carga rápida de 33 W para acabar con la ansiedad por la batería baja.

Teléfono resistente con imágenes térmicas

Blackview BV6600 Pro: $423.79 $228.85 46% de descuento

A diferencia de la visión nocturna, la tecnología de imágenes térmicas se aplica más al ayudarlo a penetrar el humo espeso, la niebla, el polvo y otros camuflajes para medir y ver el calor a simple vista y descubrir los objetivos. El teléfono resistente térmico más asequible, Blackview BV6600 Pro, térmico de FLIR, está en la lista de compras, y no tiene que costar una fortuna para tener una experiencia práctica con imágenes térmicas. Se maneja fácilmente, ya sea para detectar problemas de plomería y fugas, inspeccionar fallas eléctricas, buscar animales pequeñas o tomar divertidas selfies térmicas. Otra sorpresa es que este teléfono de trabajo térmico incluye una batería gigante de 8580 mAh para mantenerse encendido durante días. Para seguir siendo asequible, es indudable que el BV6600 Pro se ha comprometido con otras características, incluido MediaTek Helio P35 con 4 GB de RAM y 64 GB de ROM, pero aún así, es suficiente para cubrir las tareas diarias.

Teléfono resistente con batería grande

Blackview BV6600: $249.99 $139.99 44% de descuento

Si no necesita la visión nocturna o el teléfono resistente térmico, entonces vale la pena recomendar el teléfono resistente de batería grande Blackview BV6600. Equipado con una batería de 8580 mAh, un 53 % por encima de la capacidad promedio para proporcionar hasta 430 horas de tiempo de espera 4G/Wi-Fi, no hace falta sudar para durar varios días sin recargar energía. Combinado con el diseño súper resistente, es para sobrevivir en entornos hostiles como un socio confiable cuando se encuentra en la naturaleza. En cuanto a otras especificaciones, es un gran plus para los requisitos básicos al configurar el chip octa-core, 4GB RAM + 64GB ROM, desbloqueo de huellas dactilares, NFC multifuncional, sistema de navegación 4 en 1, cámara de 8MP + 16MP, Android 10, etc.

Elegante teléfono inteligente convencional

Blackview A95: $249.99 $137.49 45% de descuento

Cuando los teléfonos inteligentes de estilo Rugged no son sus favoritos, dirija sus ojos a la serie A convencional con dos banderas que se envían con grandes descuentos: Blackview A95 y Blackview A100. El A95 ha impresionado a los usuarios como el teléfono inteligente de la serie A más hermoso. Ya sea por la artesanía, los esquemas de color o la apariencia similar a la de un iPhone, el A95 muestra que la estética del diseño alcanza un nuevo punto máximo. Además, incluye el sensor de cámara de mayor píxel: Sony IMX376 de 20MP de los teléfonos de la serie A para tomar fotos impresionantes de día o de noche. Otros aspectos destacados incluyen MediaTek Helio P70, 8GB LPDDR4X RAM + UFS 2.1 128GB ROM, 1TB de almacenamiento expandible, pantalla HD+ de 6.528 pulgadas, Doke OS 2.1 basado en Android 11, batería de 4380mAh y carga rápida de 18W, destacándose en comparación con sus contrapartes.

Blackview A100: $249.99 $144.99 42% de descuento

Blackview A100 es otra obra de arte y tecnología para la elegancia del diseño y el rendimiento de la cámara. La experiencia fotográfica se ha ganado los corazones de la mayoría de los fanáticos con el Sony IMX362 de 12MP que cuenta con tecnología de enfoque automático de doble píxel y VCM de circuito cerrado que permite el enfoque automático en tan solo 0,03 segundos para capturar momentos llamativos de alta calidad, afirmado como el teléfono inteligente con enfoque y captura más rápidos. menos de $300. También viene con una cámara ultra gran angular de 8MP para tomar fotos grupales. Alimentado por el procesador de ocho núcleos MediaTek Helio P70, 6 GB LPDDR4X RAM + UFS 2.1 128 GB ROM, Doke OS 2.0 basado en Android 11, pantalla FHD+ de 6,67 pulgadas, batería de 4680 mAh y NFC, el rendimiento general no lo defraudará.

Tableta para productividad y entretenimiento

Blackview Tab 11: $249.99 $189.99 24% de descuento

En la línea de tabletas, en este gran carnaval de compras de 2022 se encuentra Blackview Tab 11, el primer buque insignia de gama alta de Blackview que puede reemplazar la computadora portátil o el teléfono inteligente para el trabajo, el estudio y la recreación. Con una pantalla 2K de 10,36 pulgadas, certificación Widevine L1 y dos altavoces BOX, la Tab 11 ofrece un disfrute visual y de audio inigualable. La batería de 6580 mAh y el chip Unisoc T618 de gama media con 8 GB de RAM y 128 GB de ROM satisfacen sin esfuerzo las demandas de trabajo y juegos en línea ligeros durante mucho tiempo. El último Doke OS_P 2.0 basado en Android 11 y la compatibilidad con teclado externo llevan la eficiencia y la productividad a un nuevo nivel. Diseñado con dos ranuras para tarjetas, puede colocar dos tarjetas SIM 4G para realizar llamadas y utilizar los datos móviles, o insertar la tarjeta TF ampliable hasta 1 TB para guardar archivos enormes.

Echa un vistazo para obtener más información

Habrá más descuentos disponibles en las tiendas Blackview AliExpress para esta venta de 328 cumpleaños. La fecha de venta durará del 28 de marzo al 1 de abril PT. Y antes de eso, agregue todas las ofertas favoritas al carrito.

