Call of Duty: Modern Warfare temporada 4 ya está disponible... lee aquí las novedades

junio 11, 2020

La Temporada 4 de Call of Duty Modern Warfare y Call of Duty Warzone finalmente ha comenzado. La actualización ya está disponible y presenta una serie completa de nuevas características. Nos esperan nuevos desafíos, eventos en el partido, modos, listas de reproducción y, por supuesto, correcciones de errores y fallas. El peso total ocupado por la actualización después de la descarga será 4 GB más que la versión anterior. El parche requerirá una descarga inicial muy grande de 32 GB en PS4, 45 GB en PC, en Xbox One pesa 84 GB pero es de un error que se está resolviendo.

Call of Duty: Modern Warfare temporada 4 ya está disponible

Call of Duty Modern Warfare: La actualización de la Temporada 4 presenta una nueva actualización de la lista de reproducción en Call of Duty Modern Warfare. Aquí están los disponibles:

– Barakett Promenade ha sido añadido a Ground War

– Trench Mosh Pit (2 contra 2)

– Scrapyard 24/7

– Tiroteo de planos

También se han introducido desafíos de dominio de armas: estos son ocho desafíos para cada arma, que se desbloquean una vez que se desbloquea la versión Gold. Cada desafío ofrece una recompensa única: será posible obtener 4 cartas de jugador y 4 emblemas.

Tendremos que superar:

2 desafíos de muerte

2 desafíos en la cabeza

4 desafíos opcionales que deben completarse en orden (oro, platino, damasco y obsidiana).

Completar todos los desafíos para las 51 armas desbloqueará una pegatina especial y una tarjeta de jugador. En cuanto a Battle Royale de Activision, Call of Duty Warzone, los desarrolladores presentaron el eventos dentro del partido. Estos eventos pueden llevarse a cabo dentro de cualquier partido sin previo aviso, pero siempre se posicionarán durante la mitad del juego, por ejemplo, después del primer kit de lanzamiento pero antes del cierre del Gulag. En cada partido, solo se realizará un tipo de evento a la vez.

Los tres eventos de Call of Duty Warzone presentados con la Temporada 4:

Jailbreak : todos los jugadores eliminados vuelven al partido

: todos los jugadores eliminados vuelven al partido Venta de liquidacion : varios artículos de las estaciones de compra tienen descuento o incluso gratis

: varios artículos de las estaciones de compra tienen descuento o incluso gratis Choppers de suministro: presenta un helicóptero no letal pero extremadamente blindado

Jailbreak

Si se produce un evento Jailbreak, todos los jugadores eliminados vuelven al partido. Esto significa que cualquiera que esté esperando su turno para el 1 vs 1 en el Gulag y quien sea un espectador tiene una segunda oportunidad. Jailbreak dará un aviso de un minuto para que aquellos que todavía están en el juego puedan encontrar armaduras y armas para dar a sus aliados que esperan volver al juego. Teniendo en cuenta que el evento puede tener lugar en cualquier momento durante la fase intermedia del partido, siempre es conveniente permanecer como espectadores. ¡Por supuesto, nuestros oponentes también volverán a jugar!

Fire Sale

Cuando se activa Fire Sale, las estaciones de compra ofrecen hasta un 80% de descuento en varios artículos. Algunos artículos pueden ser completamente gratis. Por lo tanto, este es el mejor momento para obtener UAV, Armor Box e incluso un Killstreak. Durante la Venta de Fuego, traer de vuelta a un aliado caído siempre es gratis. Los Loadout Drops, sin embargo, nunca están a la venta. El evento dura solo sesenta segundos, por lo que tendremos que esperar que las estaciones de compra estén particularmente pobladas: tendremos que prepararnos para luchar y prestar atención a las inevitables emboscadas.

Choppers de suministro

El tercer evento, Supply Choppers, presenta un helicóptero extremadamente blindado y no letal. El vehículo es muy resistente y requerirá varios cargadores e incluso un par de cohetes para ser derribado. El helicóptero no puede dispararnos. Sin embargo, destruirlo te permite obtener botines de alta calidad; al menos contendrá:

3 UAV

2 cajas de armadura

Cajas de 2 municiones

1 máscara de gas

1 lanzagranadas

Grandes cantidades de dinero en el juego.

Call of Duty Warzone Supply Choppers permanecen en juego durante un período de tiempo predefinido, por lo que es recomendable apuntarlos tan pronto como los veas. Obviamente, una vez derribado, el botín debe recogerse en persona, por lo que siempre existe el riesgo de que los oponentes nos lo roben.

Nuevo modo

Call of Duty Warzone, con el inicio de la temporada 4, también actualiza la lista de modos disponibles. Aquí están lo que son:

Quads

Trios

Duos

Solos

Dinero de sangre

Warzone Rumble

Warzone Rumble es un nuevo modo en el que dos equipos de cincuenta jugadores se lanzan en paracaídas y luchan en varias áreas de Verdansk. Es un modo de alto ritmo con cargas personalizadas, vehículos y reaparición rápida.

Nuevo contrato

Se introdujo el contrabando, un nuevo y raro contrato con un proyecto permanente como recompensa. Los contratos de contrabando tienen la oportunidad de aparecer después de que se haya completado otro contrato. Si ve un maletín de contrabando, recójalo y llévelo al punto de extracción designado, para llamar al helicóptero. El transportista debe colocarlo en el helicóptero para completar la misión. Si eliminas el transportador, lo agarras y puedes completar la misión para tu equipo.

Call of Duty Modern Warfare: Actualización de la temporada 4

Por lo tanto, la temporada 4 ya está disponible e introduce muchas características nuevas. La actualización, por supuesto, también incluye una gran cantidad de correcciones de errores, que puede encontrar en el sitio web oficial del desarrollador.

Origen: Call of Duty Modern Warfare: aggiornamento Stagione 4, i dettagli | Game Division

[+] Videos de nuestro canal de YouTube