Cómo reproducir películas DVD en Windows 11/10 gratis con WinX DVD Ripper

octubre 27, 2021

Reproducir películas DVD en Windows 11, incluso en Windows 10, no es tan fácil como antes. Windows Media Player ya no reproduce DVD. Para remate, con el reproductor de DVD de Windows que vale 15 dólares no puedes decodificar el contenido del disco óptico. Tampoco la unidad de DVD lee todos los discos, la reproducción de DVD se congela y solo puede reproducir discos de una región. Ante todo este panorama, digitalizar tus DVD es la solución.

Microsoft quitó su Windows Media Center de Windows 10 y nada que regresó a Windows 11. Esto quiere decir que Windows 10 y 11 carecen de la capacidad de reproducción de DVD nativa. Dada la popularidad de los servicios de streaming y el creciente número de computadoras sin unidad de DVD, Microsoft no está dispuesta a pagar las licencia necesarias para la reproducción de DVD. Sin embargo, muchas personas coleccionan una gran cantidad de estos discos ópticos.

Convertir un DVD a MP4 con WinX DVD Ripper es la forma más conveniente de reproducir películas en Windows. Pero también te servirá para copiar, rescatar y respaldar discos DVD rayados, dañados y sucios al convertirlos a un archivo de video de fácil reproducción en una PC.

Extrae las películas DVD sin contratiempos

Atrás quedaron los días en que las unidades de almacenamiento eran muy costosas, o tener un respaldo en la nube parecía un sueño lejano. Si bien los discos ópticos fueron una opción económica de almacenamiento, ya todos sabemos que su soporte físico es vulnerable a daños y deterioro.

Ahora, los discos DVD digitalizados pueden ser guardados en computadoras, disco duros, en memorias USB y hasta en la nube. Luego, puedes ver el DVD directamente en Windows sin ni siquiera tener unidad de DVD. Además, WinX DVD Ripper, tiene soporte para convertir a MP4 para Windows: películas en DVD antiguas y nuevas, DVD infantiles, DVD de entrenamiento y DVD caseros.

Lo mejor es que puedes remover las protecciones de los DVD originales como el fastidioso código de región o diversos tipos de cifrado.

Si de velocidad se trata, WinX DVD Ripper digitaliza de DVD a MP4 (H.264/HEVC) en 5 minutos con aceleración de hardware (GPU).

Más allá de reproducir películas DVD en Windows 11

WinX DVD Ripper es una excelente opción gratis para la extracción de películas DVD. Pero además de crear archivos de video de fácil reproducción en computadoras con Windows, este software facilita la copia de seguridad, conservación, edición e intercambio del contenido de estos discos ópticos.

En el caso de respaldos de DVD, la opción DVD a ISO de WinXDVD Ripper te permite hacer una copia exacta y sin comprimir del disco original, con su calidad intacta. El software mantiene la estructura original del disco, con sus pistas de video y audio, menús, capítulos y subtítulos. La imagen ISO se puede grabar en otro disco óptico o montar en la computadora como una unidad virtual.

Con la opción DVD a MPEG2 puedes obtener una copia del título completo o película principal a un único MPEG2 sin pérdidas de calidad y con audio Dolby 5.1 AC3/DTS.

Resumen de aspectos destacados del WinX DVD Ripper

Acepta películas en DVD antiguas y recién lanzadas, DVD para niños, DVD de series de TV, DVD de entrenamiento y DVD casero.

Elimina el bloqueo de los DVD como el código de región y múltiples tipos de cifrado como 99-title, CSS encryption, UOP, Sony ARccOS, Disney X-project y más.

Convierte DVD a MP4 (H.264), AVI (DivX/XviD), MKV y HEVC. También genera formatos de video adecuados para iPhone, iPad, Android, PC, TV, Xbox One, PS4, iMovie y más de 350 perfiles adicionales.

Copia 1:1 el contenido del DVD a una imagen ISO o una carpeta de DVD en MPEG2 sin pérdida de calidad.

La velocidad más rápida. Digitaliza una película DVD de dos horas de duración en solo 5 minutos con su tecnología de aceleración de GPU.

El editor de video incorporado te permite modificar el archivo original con funciones de corte, recorte, combinación de videos, incorporación de subtítulos y extracción de audio.

Más fácil imposible

Con WinX DVD Ripper solo necesitas tres pasos para convertir un DVD a MP4 listo para reproducir en Windows 10 u 11.

Coloca tu disco DVD en la unidad e inicia WinX DVD Ripper. Selecciona «MP4» en los perfiles de salida. Presiona el botón «EJECUTAR» para iniciar la conversión del DVD a video MP4.

Con más de 70 millones de descargas desde su primer lanzamiento en 2009, WinX DVD Ripper está disponible en español, inglés, francés, alemán, italiano, japonés y chino.

Descarga gratis tú también WinX DVD Ripper ahora mismo desde este enlace y comienza a disfrutar la libertad de reproducir tus películas DVD donde quieras: en computadoras, TV inteligentes, teléfonos, tabletas, consolas de video y más.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube