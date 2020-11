Competidor de TikTok ofrece 1 millón de dólares diarios a creadores de contenidos más populares

noviembre 23, 2020

TikTok ahora tiene un nuevo competidor: Snapchat Spotlight. Videos que también permiten a los creadores ganar. Para incentivar el uso de Spotlight de hecho, el equipo de Snapchat ha puesto sobre el plato bien 1 millón de dólares diarios que se repartirán entre los creadores de los contenidos más populares.

Quienes aspiren a ganar una parte de la suma deben cumplir con los lineamientos de los contenidos y los términos y condiciones, además de tener 16 años. Cabe señalar que Spotlight no es una aplicación por derecho propio. Es una sección de la aplicación oficial de Snapchat que contiene videos divertidos y de corta duración (máximo 60 segundos). Snapchat precisó que los contenidos publicados en la sección Destacados (Spotlight) son moderados y no se permiten comentarios públicos.

«La plataforma Destacada está diseñada para entretener a nuestra Comunidad respetando los valores de Snapchat, dando máxima prioridad al bienestar de los usuarios».

Spotlight cuenta con vídeos que se reproducen automáticamente y se puede deslizar hacia arriba o abajo para pasar entre uno y otro de forma sencilla. La mecánica es justo la misma que hemos visto en TikTok y se basa en un algoritmo que determina por completo qué vídeo se mostrará a continuación. La nueva sección de Snapchat permite seleccionar temas concretos, aunque, al contrario que TikTok, no permite comentarios.

Cualquier usuario podrá subir un video a Spotlight, pero estos solo serán visibles a los usuarios amigos salvo que se marquen como públicos. En función de los gustos y si se ha interaccionado positiva o negativamente, el algoritmo decidirá qué tipo de videos mostrar. Según explica Snapchat, cada video será distribuido al menos a 100 usuarios.

Spotlight se presentó en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. Snapchat anticipa que la función pronto estará disponible en otros mercados.

Tratar de socavar el dominio de TikTok en el segmento de mercado particular de las plataformas sociales basadas en compartir videos (cortos), especialmente en esta fase de la aplicación ByteDance, no está fuera de lugar. El destino de TikTok en uno de sus mercados más importantes, Estados Unidos, aún no se ha decidido: incluso si TikTok ha logrado evitar la prohibición por segunda vez, el asunto judicial continúa y aún no se puede predecir la existencia. Desde la difícil situación de TikTok, competidores como Snapchat o el mismo Facebook que ha enriquecido Instagram con Reels podrían intentar aprovecharlo.

Origen: TikTok tiene otro competidor: llega Snapchat Spotlight – HDblog.it

