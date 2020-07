¿Cuáles son los tipos de trading que existen?

julio 15, 2020

El trading en pocas palabras es vender un activo caro y comprar barato, o comprar barato y vender caro, con el fin de obtener un beneficio por dicha venta o compra. Sin embargo, el procedimiento lleva más trabajo de fondo, requiere realizar una investigación, estudio de como fluctúa el mercado y analizar las variaciones de los precios. Por eso, lo primero que debes saber es cuantos tipos de trading existen y cual de adapta mejor a tu objetivo.

El factor determinante que clasifica los tipos de trading es el tiempo que pasa desde que se hace la compra hasta que se procede a venderla:

Trading Scalping (Intradía)

Este es el tipo de trading en el que la negociación se lleva a cabo en el mismo día. En este caso los traders compran los activos y los conservan por un corto periodo de tiempo, de tan solo unas horas, minutos e incluso unos segundos para posteriormente venderlos. Para realizar este tipo de operaciones lo más recomendable y frecuente es usar plataforma MT4, puesto que son trades de muy corto plazo, por lo que se realizan una gran cantidad de operaciones por día, obteniendo un margen de ganancia bajo por cada operación.

Este tipo de trading es un muy agresivo y rápido por tal motivo continuamente se buscan desplazamientos positivos en el valor de los activos durante tan solo unos cuantos segundos o como máximo un par de minutos. Cuando después de este tiempo se obtiene la suma de puntos que se esperaba se cierra la operación y se procede a vender. Por lo que estas operaciones son perfectas para traders activos, concentrados, decididos y con mucha impaciencia.

Daytrading (Trading Interdiario)

Resulta ser muy similar al Scalping pues las operaciones se cierran el mismo día, pero la diferencia es que tardan unas horas en cerrarse la venta. Este tipo de trading va dirigido a aquellos traders que no se sienten cómodos esperando al día siguiente para obtener los resultados de su operación.

Swing trading

Tipo de trading para aquellas personas que son pacientes en sus operaciones y no tienen problemas en esperar unos días a que la tendencia del mercado ascienda hasta el punto que ellos desean. Por lo que se requiere tranquilidad y plena confianza en la elección de los instrumentos que se seleccionaron para invertir, puesto que el trader obviamente no estará en todo momento conectado a su computador. Se debe mantener la calma a pesar de que el mercado a corto plazo no muestre el proceso que se esperaba y si es así mantener la operación abierta incluso por unas semanas si es necesario.

Position trading (Trading a largo plazo)

Como su propio nombre lo indica, es el más largo de todos, pues la operación puede tomar meses o inclusos años para cerrarse. Las ganancias en este tipo de trading usualmente son considerablemente más altas, por lo que si eres de esos traders que se emocionan por unos pocos 30 ticks estas operaciones a largo plazo no son para ti. De todos los tipos de trading es el que requiere más profesionalismo.

Tener en cuenta cuales son todos los tipos de trading que existe es necesario e indispensable para ser un buen trader ya que de esta manera se puede escoger cómo quieres ganar dinero, para así obtener la mejor ganancia.

