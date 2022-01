Cuatro nuevos teléfonos inteligentes económicos de Nokia incluso con 5G #CES2022

enero 7, 2022

CES 2022 no es exactamente el lugar más común para que las empresas lancen sus nuevos teléfonos inteligentes, pero Nokia aún decidió llevar cuatro teléfonos al mercado internacional: el Nokia C100, C200, G100 y G400. Todos los modelos son intermedios, sencillos y ya con Android 12, apostando por un valor más amigable para el usuario.

En el paquete, el modelo más robusto es el Nokia G400, siendo el único en la lista con todo listo para redes 5G. Este modelo cuenta con el procesador Snapdragon 480 5G debajo del capó, junto con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Funciona bien con una pantalla que admite una actualización de 120 Hz. El conjunto trasero ofrece tres cámaras, la principal con 48 MP.

El Nokia G100, por otro lado, omite la actualización más alta, al tiempo que coloca un procesador más competente, con el Snapdragon 615 y este procesador se lanzó en 2017 (sí, hace cinco años). El conjunto de cámaras sigue siendo triple y la batería es de 5.000 mAh, trabajando con la ayuda de un lector de huellas dactilares en el botón de encendido / apagado.

Nokia C100 y C200 son modelos más simples

Los otros dos dispositivos anunciados por Nokia durante CES 2022 son modelos de nivel de entrada, con el Nokia C100 y C200. Los dos dispositivos ofrecen el mismo procesador MediaTek Helio A22 (lanzado en 2018), 3 GB de RAM, batería de 4.000 mAh y la mayor diferencia entre ellos está en la pantalla, más grande en el C200.

El Nokia C100 es uno de los teléfonos inteligentes más baratos del año, y ofrece lo más básico posible para ejecutar Android 12, sin comodidad de rendimiento, por supuesto. El costo ofrecido al usuario es de US $ 99 por el dispositivo. Por $ 119, el usuario obtiene el Nokia C200. El Nokia G400, en cambio, cuesta US $ 239, mientras que el Nokia G200 se puede encontrar por menos: US $ 149.

Origen: Nokia lança quatro intermediários simples e um deles tem chip de 2017 – Olhar Digital

