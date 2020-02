¡Cuidado! estas tabletas de dibujo rastrean cada app que abres y así puede evitarlo

febrero 6, 2020

Las tabletas de dibujo de Wacom rastrearán cada app que abras o cierres en tu computadora, reveló Robert Heaton, un ingeniero de software. Luego de una investigación de varios meses, Heaton dice que el controlador oficial de Wacom viene con una vaga política de privacidad que, de ser aceptada, comenzará a rastrear las aplicaciones que un usuario abra en su dispositivo.

Todos los datos se recopilan utilizando una cuenta de Google Analytics, según la investigación de Heaton. Las tabletas Wacom son utilizadas por artistas y otros creativos para dibujar de manera realista en computadoras usando un lápiz sobre una superficie plana, pero, como lo describió Heaton, el dispositivo «es esencialmente un mouse». «Un dispositivo que es esencialmente un mouse no tiene razones legítimas para realizar solicitudes HTTP de ningún tipo», dijo Heaton. «Sospecho que Wacom realmente no cree que sea aceptable registrar el nombre de cada aplicación que abro en mi computadora portátil personal», agregó. «Sospecho que es por eso que su política de privacidad realmente no admite que esto es lo que hacen», dijo Heaton.

Una forma de deshabilitarlo

La buena noticia es que aceptar la política de privacidad del conductor de Wacom no es obligatorio. Los usuarios de Wacom pueden negarse a aceptar la política y el controlador aún se instalaría. Además, los usuarios que ya instalaron el controlador pueden optar por no participar en la política en cualquier momento.

«No estoy a punto de incinerar mi tableta Wacom y comprar una diferente. Estas cosas son caras y es difícil ponerle precio a la privacidad», dijo Heaton.

«Si usted también tiene una tableta Wacom (presumiblemente este seguimiento está habilitado para todos sus modelos), abra el ‘Centro de escritorio Wacom’ y haga clic hasta encontrar la manera de desactivar el ‘Programa de experiencia Wacom'», dijo.

«Entonces, la próxima vez que compre una tableta, recuerde que Wacom intenta rastrear cada aplicación que abre y considere probar con otra marca», agregó Heaton.

