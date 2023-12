De la dependencia tóxica de la tecnología a la ciberdelincuencia

diciembre 21, 2023

La Navidad es una de las épocas en las que los más jóvenes incrementan su contacto con la tecnología porque tienen más tiempo libre para utilizar este tipo de dispositivos y porque muchos de los regalos que reciben están conectados a la red.

En este contexto, el equipo de expertos de S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos, ha advertido que es fundamental asesorar a los menores en el uso seguro de las nuevas tecnologías tanto para no caer en las redes de la ciberdelincuencia (por ejemplo, a través del grooming, phising, malware, etc.) como para no cometer ciberdelitos (por ejemplo, ciberbullying) y, muy importante, evitar trastornos psicológicos derivados de un mal uso de ésta.

“La dependencia tecnológica es el momento en el que ya hay una relación tóxica de los más jóvenes con el mundo digital. Actualmente, el desafío de los padres es saber guiar a sus hijos en este ámbito y, para ello, es necesario crear un camino seguro para ellos. El tiempo que dedican a las pantallas se incrementa cada año notablemente y esto se correlaciona con un aumento en los casos de ansiedad, depresión y aislamiento social de los menores”, ha afirmado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

¿Cuáles son las causas que impulsan la dependencia digital de los menores?

1.La búsqueda constante de validación en las redes sociales: porque puede conducir a una espiral de comparación y descontento. 2.Adicción a los ‘likes’ : cada ‘like’ y comentario positivo se convierte en una dosis de validación, mientras que la falta de éstos puede disparar sentimientos de inadecuación. 3.La presión por mantener una imagen ‘perfecta’ en redes, junto con el acoso cibernético, son aspectos que pueden desencadenar o exacerbar la ansiedad y la depresión.

“Como padres, es vital que estemos atentos a estos signos y fomentemos un ambiente de confianza donde nuestros hijos e hijas puedan expresar sus preocupaciones. La educación digital es una necesidad imperante. Los jóvenes necesitan estar equipados con las habilidades y el conocimiento necesarios para navegar seguros y responsablemente por el ciberespacio”, ha incidido José Rosell.

Claves para prevenir la dependencia digital en los más jóvenes

1.Establecer límites saludables en el uso de la tecnología: que su tiempo de uso sea limitado. 2.Promover interacciones cara a cara como actividades extraescolares fuera de casa. 3.Utilizar herramientas como aplicaciones y software de control parental. 4.Fomentar un ambiente donde los jóvenes se sientan cómodos compartiendo sus experiencias en la red. 5.Educación continua: proporcionar información actualizada sobre ciberseguridad y comportamiento ético en redes sociales e internet así como explorar con ellos el ciberespacio y mostrarles webs educativas que enriquezcan sus habilidades. 6.Los padres han de ser ‘modelos a seguir’ y ser un buen ejemplo de cómo utilizar la tecnología de manera responsable.

