Desconéctate: WhatsApp comienza a activar el nuevo «modo vacaciones»

mayo 18, 2021

Si quieres tomarte una pausa de un grupo de WhatsApp porque no será relevante para ti durante una temporada, por ejemplo, durante tus vacaciones, archivarlo no es muy efectivo, pues cada vez que alguien manda un nuevo mensaje, se desarchiva el chat y vuelve a aparecer en la lista. Ahora es posible cambiar el comportamiento para que lo que archives no se desarchive. De paso, la existencia de chats archivados se ha hecho más visible, mostrándose ahora arriba

Con este «modo vacaciones» el cliente de mensajería WhatsApp estrena una característica muy solicitada por los usuarios y que la compañía llevaba desarrollando desde hace más de dos años. Los chat archivados ya no se desarchivarán automáticamente tras recibir un mensaje nuevo.

WhatsApp Beta ha comenzado a activar de forma escalonada la nueva sección ‘Archivo’ con esta importante característica que por fin hace lo que debería haber hecho desde hace años: archivar y silenciar para siempre los chats archivados.

WhatsApp está probando actualmente esta nueva funcionalidad a través de su Beta, ya que a muy pocos usuarios se le ha activado la nueva sección ‘Archivo’, con lo que se espera que a lo largo de los próximos días y semanas WhatsApp active el nuevo archivado a más usuarios.

Si bien hace tres años WhatsApp llamaba internamente a este cambio de comportamiento «modo vacaciones», la función que finalmente está llegando poco a poco a los usuarios es un poco menos ambiciosa, aunque bastante útil para vacaciones u otros momentos puntuales. Por el momento, la función se está activando a los usuarios de WhatsApp Beta, aunque sería lógico que llegue a todos en las próximas semanas o meses.

Así es el nuevo ‘Archivados’ de WhatsApp…

