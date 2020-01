Digital Wellbeing: 7 formas de usar la función de bienestar digital Android

enero 26, 2020

Con el uso cada vez más masivo y prolongado que hacemos de nuestros teléfonos inteligentes todos los días, los científicos han comenzado a decirnos que debemos comenzar a usar estos dispositivos menos y pensar más en nuestro «bienestar digital». Donde «Digital Wellbeing» o «bienestar digital» significa casi «dieta», ya que en esencia se trata de dejar a un lado el teléfono móvil y hacer otra cosa.

Digital Wellbeing: 7 formas de usar la función de bienestar digital de Android

Pero no solo eso, además de nuestro bienestar digital, los teléfonos inteligentes ahora también impactan en nuestra productividad en el trabajo. Esto es debido a las notificaciones infinitas que recibimos todos los días de las aplicaciones instaladas en los teléfonos inteligentes. Principalmente las aplicaciones sociales. En las últimas versiones de Android, y en particular en Android 10, Google quiere insertar varias funciones útiles. Funciones precisamente para mejorar nuestro bienestar digital o digital wellbeing, reducir las distracciones de los teléfonos inteligentes y aumentar nuestro conciencia de cómo usamos nuestro dispositivo.

Aquí hay siete consejos útiles para mejorar nuestra relación con el teléfono inteligente Android

Analizar el uso que hacemos del teléfono inteligente

Dice un dicho muy sabio: solo los que saben eligen, de lo contrario creen que eligen. Y es absolutamente cierto porque la mayoría de las personas no saben realmente (o al menos no se dan cuenta) cuánto tiempo usan sus aplicaciones todos los días. En la sección «Bienestar digital» de la Configuración de Android, hay una función que debe descubrir: en la pantalla de inicio, se muestra un gráfico circular que representa el tiempo dedicado a cada aplicación individual, la cantidad de veces que hemos desbloqueado el teléfono y el número de notificaciones que hemos recibido. Al tocar en cada aplicación también podemos saber el número exacto de minutos y compararlo con los días anteriores, mientras que al tocar en el centro del gráfico podemos ver los temporizadores de las aplicaciones menos utilizadas.

Establecer temporizadores para aplicaciones (Horas por aplicación)

Si nos damos cuenta de que usamos una determinada aplicación durante demasiado tiempo, podemos elegir configurar un temporizador para limitar su uso. Al tocar el centro del gráfico circular y acceder a la lista completa de aplicaciones, veremos un reloj de arena a la derecha de cada aplicación. Al tocarlo, podemos establecer un tiempo de uso diario máximo. Todos los temporizadores se restablecen a la medianoche. Sin embargo, si tocamos la lista en la aplicación Chrome, incluso podemos establecer un temporizador para cada sitio que visitamos.

Restringir notificaciones

También desde la página principal de Digital Wellness podemos acceder a «Administrar notificaciones». Se abrirá una lista de aplicaciones y podremos elegir cuáles de ellas nos enviarán o no notificaciones. Las notificaciones que podemos mostrar u ocultar varían de una aplicación a otra. Facebook, por ejemplo, nos permite limitar las notificaciones relacionadas con nuestra cuenta, comentarios, etiquetas, recordatorios, etc. YouTube nos permite limitar las notificaciones sobre suscripciones, transmisiones en vivo, comentarios y respuestas, etc.

No molestar

Otra herramienta importante para nuestro bienestar digital o digital wellbeing es la función «No molestar». Este modo se puede administrar con precisión desde el panel de bienestar digital: por ejemplo, es posible establecer excepciones para las llamadas de nuestros contactos, o para SMS, recordatorios, etc. Es importante establecer bien estas opciones para mejorar nuestro bienestar sin impedir que usemos el teléfono para lo que es realmente importante para nosotros.

Modo relax

Con Android 10 también ha llegado el «Modo Relax». Es una herramienta interesante, que nos permite establecer un horario semanal y diario, en franjas horarias que podemos elegir libremente, para activar otras funciones como No molestar o la pantalla en escala de grises. Esto último es básicamente un elemento disuasorio: elimina los colores de la pantalla y hace que sea mucho menos atractivo usar el teléfono inteligente. De nuevo en lo que respecta a los colores, también podemos establecer un tiempo durante el cual se active el «Brillo nocturno», que consiste en una escala de colores diferente para la pantalla: menos luz azul para no perturbar nuestros ritmos circadianos.

Modo de enfoque

En lugar de pasar a las distracciones de los teléfonos inteligentes durante las horas de trabajo, que afectan en gran medida nuestra productividad, incluso si no lo notamos, con Android 10 ha llegado el llamado «Modo de enfoque» que en otras versiones del sistema operativo se llama «Modo sin distracciones». Nos permite, según un cronograma, deshabilitar todas las notificaciones de las aplicaciones que seleccionamos. En este caso, sin embargo, no es posible elegir qué notificaciones no recibir: todas serán bloqueadas.

Modo Shhh

El «modo Shh» es en realidad un gesto: al poner el teléfono boca abajo sobre una superficie plana, se activa automáticamente el modo No molestar (con todas las configuraciones y excepciones elegidas previamente). Simplemente ponga el teléfono móvil boca abajo nuevamente para desactivarlo.

