Dispositivo de proyección de corto alcance proyecta imagen gigante a solo 27 cm de la pared

abril 18, 2021

El fabricante chino JMGO anunció el proyector doméstico JMGO Smart Wall O1, un dispositivo de proyección de corto alcance equipado con una innovadora tecnología de proyección desarrollada por JMGO. El Smart Wall O1 es una nueva categoría del proyector JMGO y no es necesario colocarlo muy lejos de la pantalla para lograr un tamaño de imagen grande. En cambio, a una distancia de solo 27 cm de la pantalla, puede proyectar una imagen del tamaño de un proyector tradicional.

El producto adopta un diseño completamente nuevo con mejoras en forma y función. En términos de apariencia, el JMGO Smart Wall O1 se inspira en el arco de la pasarela, y el esquema de color plateado claro de luna aporta un estilo de diseño minimalista. Utiliza tecnología de alcance ultracorto y su característica más importante es el hecho de que se puede proyectar muy cerca de la pared, y su relación de proyección (relación entre la distancia de proyección y el ancho de la pantalla) es tan pequeña como 0,25: 1, mientras que la relación de proyección de proyección tradicional de gama alta es generalmente 1.2: 1. Esto significa que los usuarios pueden colocar el producto a 27 cm de la pared y proyectar una pantalla de 80 pulgadas.

Resolución

El proyector tiene una resolución de 1920 × 1080 píxeles. También tiene la tasa de distorsión de imagen más pequeña y la gama de colores de cobertura más alta hasta ahora entre los productos de JMGO. La compañía dice que sus ingenieros tardaron 12 meses en lograr una reducción de la distancia de proyección y al mismo tiempo garantizar que la calidad de la imagen no se vea afectada tanto como sea posible. Una de las principales ventajas de la distancia de proyección acortada es que los usuarios no tienen que preocuparse por bloquear el proyector cuando caminan en casa. Además, los usuarios no tienen que reorganizar los muebles del hogar para lograr una distancia de proyección adecuada.

Además, el JMGO Smart Wall O1 también está equipado con un sensor de temperatura de color, que ajusta la temperatura de color para paredes de diferentes colores. En términos de hardware, el Smart Wall O1 está equipado con el chip MediaTek MT9669, que puede realizar una reducción de ruido inteligente, admitir imágenes de alto rango dinámico y compensación de movimiento. Gracias a la tecnología de corrección de velocidad de imagen de percepción cero, el producto puede ajustar automáticamente la inclinación de la imagen causada por el problema de colocación de la máquina y volver a enfocar.

Para el sonido

JMGO se asoció con Dynaudio y Dynaudio ajusta el altavoz. El proyector está equipado con dos altavoces de 7 W. El proyector cuenta con cuatro modos de efectos de sonido personalizados: modos estándar, película, evento y música.

JMGO también agregó durante la conferencia de prensa que se está trabajando en un proyector Smart Wall O1 Pro. Para ese modelo, la empresa se ha asociado con Leica para la optimización conjunta de los diseños ópticos y mecánicos, la selección de lentes, la formulación estándar de imágenes, la optimización de imágenes y otros aspectos diseñados para mejorar la experiencia de calidad de imagen.

El proyector doméstico JMGO Smart Wall O1 tiene un precio inicial de 3899 yuanes (~ $ 598). El producto saldrá a la venta a partir del 29 de abril, pero ya está disponible para pedidos anticipados en China a través de Jingdong (JD.com).

Origen: Lanzamiento del proyector JMGO Smart Wall O1 Home con una distancia de proyección de 27 cm – Gizmochina

