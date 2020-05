EasyJet sufre ciberataque que revela datos bancarios de sus clientes

mayo 19, 2020

La aerolínea EasyJet confirma que su base de datos ha sido objeto de un ataque “altamente sofisticado”. Piratas informáticos han accedido a las direcciones de correo electrónico y los detalles de viajes de cerca de 9 millones de clientes. Según ha comunicado la compañía de bajo coste con sede en Reino Unido, las investigaciones que por el momento se han llevado a cabo han revelado que en el ataque también se han visto vulnerados los datos bancarios de 2.208 personas.

EasyJet anunció que en los próximos días se pondrá en contacto con todos los clientes afectados. Informa también que hasta el momento, no existen evidencias de que los datos personales vulnerados hayan sido empleados. EasyJet no dio detalles de inmediato sobre cómo ocurrió la violación. Dijo que había «cerrado este acceso no autorizado» e informó el incidente al Centro Nacional de Seguridad Cibernética y a la Oficina del Comisionado de Información (ICO), el regulador de datos. La compañía asegura que no tiene constancia de que ninguno de los datos expuestos se haya utilizado con fines fraudulentos.

El director ejecutivo de easyJet, Johan Lundgren, dijo:

“Desde que nos enteramos del incidente, ha quedado claro que debido a Covid-19 existe una gran preocupación por el uso de datos personales para estafas online. Como resultado, y por recomendación de la ICO [Oficina del Comisionado de Información], estamos contactando con aquellos clientes cuya información de viaje ha sido expuesta y les recomendamos que estén más atentos, especialmente si reciben comunicaciones no solicitadas».

