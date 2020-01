enero 25, 2020

El gobierno de Estados Unidos anunció que evacuará a sus diplomáticos y ciudadanos de la ciudad china de Wuhan este domingo. Todo esto en medio del actual brote de coronavirus que ha infectado a casi 1.300 personas y dejado 41 muertos en la región.

EE.UU. evacuará a sus diplomáticos y ciudadanos que estén en medio del brote de coronavirus en China – Imagen vía Depositphotos

Según un informe publicado en The Wall Street Journal, el gobierno de los Estados Unidos ofrecerá a los cerca de 1.000 ciudadanos estadounidenses que están actualmente en Wuhan un asiento en un Boeing 767 alquilado, que tiene solo 230 asientos. Los asientos en el avión se ofrecerán a los diplomáticos del consulado estadounidense. Además de a otros ciudadanos estadounidenses y sus familiares en la región. Una persona familiarizada con el plan le dijo a The Wall Street Journal que aquellos que usen el avión chárter para ser evacuados de Wuhan deberán cubrir el costo del vuelo.

Se sabe que el avión volará directamente desde Wuhan a los EE. UU., pero no está claro en qué lugar del país aterrizará exactamente, según The Wall Street Journal. Después de días de negociaciones, China aceptó el vuelo a pesar de haber parado casi todo el transporte dentro y fuera de Wuhan. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China probablemente estuvo de acuerdo porque el avión transportaría a los pasajeros, que podrían verse afectados por el virus, directamente a los Estados Unidos y no a otra ciudad de China.

Si bien los esfuerzos de evacuación similares son comunes después de desastres naturales y disturbios políticos, el WSJ señala que el vuelo del domingo será el primero de este tipo entre Estados Unidos y China.

