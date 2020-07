julio 24, 2020

Jelly 2 llega al mercado con Android 10 y una pantalla pequeña, que no es para nada lo habitual en estos teléfonos. De esta forma se convierte en el móvil más pequeño con Android 10. Los equipos que usan Android tienden a tener grandes pantallas para que se pueda ver todo con mucha mayor claridad, en especial si hablamos de fotografías, video, series y películas.

Tener una pantalla pequeña hoy en día podría resultar contraproducente, pues ofrece menos capacidad de visualización. Como podrás imaginar el Jelly 2 no es un equipo como cualquier otro, sino que cuenta con unas dimensiones que no sobrepasan a las de una tarjeta de crédito. No solamente eso, pues este tiene 6 GB de RAM y una pantalla de tan solo 3 pulgadas que cuenta con una resolución de 480 x 854. Es decir, el Jelly 2 simplemente es el equipo con Android 10 más pequeño que hay en el mercado.

Especificaciones técnicas

Y es que como puedes ver en las fotos es realmente muy pequeño, pero la tecnología no le hace falta, pues a parte de todo lo antes mencionado, este cuenta con un procesador MediaTek Helio y con tecnología 4G. Además, claro está, cuenta con GPS y con NFC multifunción, lo que lo hace perfecto para los pagos con móvil.

Pero no se queda en eso, pues también tiene un lector de huellas digitales que en la parte trasera y una cámara principal de 16 MP, mientras que la cámara de selfies es de unos nada despreciables 8 MP.

Cuenta además con un botón multifunción que se puede programar para que realice diferentes actividades y una batería de 2,000 mAh, que gracias al pequeño tamaño de la pantalla, puede durar mucho tiempo.

