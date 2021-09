Esta app desbloquea todas las funciones ocultas de los celulares Xiaomi (descárgala aquí)

septiembre 2, 2021

Un desarrollador externo ha creado una aplicación muy conveniente para los teléfonos inteligentes Xiaomi que te permite desbloquear todas las funciones ocultas de los celulares Xiaomi con la interfaz MIUI. Aquí se explica cómo descargarlo. El fabricante chino siempre ha demostrado ser generosa en el desarrollo de su interfaz, enriqueciéndola con opciones diferenciadoras y eliminando aquellas que, a juicio de la misma empresa, ya no están en sintonía con los tiempos o simplemente son poco explotadas por los usuarios.

En este ir y venir, puede suceder que algunos consumidores se sientan insatisfechos cuando una de las funciones que más usaban en su teléfono inteligente Xiaomi desaparece. A menos que tengas que obligatoriamente seguir la ruta de degradación de MIUI, hay otra forma de restaurar las opciones eliminadas por Xiaomi rápidamente. Hablamos de la ‘instalación de la aplicación «MIUI Hidden Libs» creada por un desarrollador externo que te deja usar las funciones ocultas de los celulares Xiaomi.

Como dijimos la app no es oficial de Xiaomi

La app «MIUI Hidden Libs» no la encontrarás en Play Store. Para descargarla en tu dispositivo Xiaomi tendrás que ir a la siguiente página alojada en la plataforma GitHub. Como siempre te recordamos que este tipo de acciones no oficiales siempre encierran un riesgo para la integridad de tu equipo y tus datos. Lo mínimo que debes hacer primero que nada es un respaldo de todo tu celular.

La instalación es bastante sencilla, pero al no ser una aplicación oficial , es posible que algunas de las opciones incluidas en ella no funcionen como deberían. También hay que aclarar, que mucho dependerá del tipo de dispositivo en uso. en otras palabras, no puedes esperar usar la «carga inalámbrica inversa» si su teléfono inteligente no es compatible con esta función, en su mayor parte reservada para el beneficio exclusivo de los buques insignia de Xiaomi.

En cualquier caso, la aplicación «MIUI Hidden Libs» demuestra ser bastante sólida, ya que es fácil en su funcionamiento y repleta de múltiples adiciones, como luz nocturna, limpieza de altavoces, carga optimizada y modo «Balanced/Performance». En resumen, un cúmulo de funciones que puedes volver a usar si Xiaomi ha decidido eliminarlas de tu dispositivo con una de las últimas actualizaciones de software.

Origen: Cellulari.it

