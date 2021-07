Estas son las placas base ASUS que admiten la actualización de Windows 11

julio 5, 2021

Desde que Microsoft presentó su nuevo sistema operativo Windows 11, varios fabricantes de piezas de PC están trabajando para que su hardware sea compatible con la nueva versión. Ahora, ASUS acaba de presentar su lista de motherboards o placas base que admiten la última actualización de Windows 11. La noticia proviene de una versión actualizada de las secciones de preguntas frecuentes del sitio web oficial de la compañía. Puede consultar los nombres de todas las placas base compatibles con ASUS siguiendo este enlace aquí.

En esta sección, el fabricante taiwanés de piezas de PC reveló la lista de placas base que serán compatibles con la próxima actualización de Windows 11. Para quienes no lo saben, Windows 11 es la última versión de la popular plataforma Windows de Microsoft y ya está disponible para descargar para los grupos de prueba y otras fuentes menos confiables. La versión oficial definitiva se espera hacia finales de año.

No nos hacemos responsable

En particular, ASUS también agregó un descargo de responsabilidad que decía que “Windows 11 no se ha lanzado oficialmente y puede haber problemas de estabilidad con la compilación de Insider Preview, ya que no ha pasado la validación y calificación formal de hardware. La instalación o actualización a Windows 11 Insider Preview o cualquier software de terceros se realiza a su propia discreción y riesgo. Usted será el único responsable de cualquier daño a su sistema o pérdida de datos que resulte de esa actividad. ASUS no será responsable de ninguna pérdida o daño relacionado con el uso de Windows 11.”

En otras palabras, la compañía recomendó precaución al actualizar al sistema operativo más nuevo. Para aquellos interesados, mantener copias de seguridad de los datos y otras configuraciones importantes es una práctica segura. Anteriormente, Microsoft también había revelado los requisitos de hardware para Windows 11. Esto incluye una CPU con dos o más núcleos sincronizados a 1GHz emparejados con al menos 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. También se requiere una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12, entre otros requisitos.

Origen: ASUS presenta una lista de placas base que admiten la actualización de Windows 11

[+] Videos de nuestro canal de YouTube