Este es móvil con WhatsApp más barato y cuesta menos de…

septiembre 4, 2021

Si pensamos en móviles baratos, hay muchos de 100 euros o algo menos con Android que nos ofrecen esta posibilidad, la de chatear con WhatsApp. Pero hemos querido ir más allá y conocer cuál es el móvil con WhatsApp más barato. Y es que hay algunos móviles de muy bajo costo con un sistema operativo llamado KaiOS diseñado para móviles básicos, como los Nokia de toda la vida.

Pues bien, estos móviles suelen ser más baratos que un Android, en su gran mayoría, y nos hemos fijado en uno que no cuesta ni 50 euros, de hecho su precio es de solo 45 euros (unos 53 dólares), y es verdad, no es de una marca conocida, sino todo lo contrario.

TTfone 240: móvil con WhatsApp más barato

Se trata del TTfone 240, un teléfono móvil de los de toda la vida, pero que cuenta como gran atractivo que tiene WhatsApp. Todo ello gracias al sistema operativo KaiOS con el que cuenta. Este no solo nos da acceso a WhatsApp, sino también a Google Maps, Google Duo, Gmail, YouTube o Facebook, e incluso cuenta con el asistente de Google, lo que es del todo sorprendente en un móvil de este tipo.

Eso sí, no esperes nada avanzado, todo lo contrario. Ya que este teléfono tan siquiera es compatible con 4G, sino que solo puede conectarse a redes 3G, por lo que chatearemos con cierta tranquilidad. Además tiene una pantalla de solo 2 pulgadas, y una resolución bastante pobre. La cámara de fotos es de resolución VGA, por lo que es lo justo para hacer alguna foto decente en condiciones buenas de luz. Cuenta con un clásico teclado físico, por lo que toda la interfaz del teléfono se controla a través de este, no hay pantalla táctil. En definitiva, es como un regreso al pasado, pero con algo que muchos buscan en el presente, poder chatear con WhatsApp. Algo que con el asistente de Google es más sencillo, porque no hace falta escribir las frases en este teclado, sino solamente dictarlas.

