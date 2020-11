noviembre 9, 2020

Este sistema de encriptación, que utilizan apps aplicaciones como WhatsApp, Signal o los chats secretos de Telegram, codifican cada mensaje con una clave que sólo conocen el que la envía y quien la recibe. Son mensajes que no permanecen en los servidores de las plataformas, por lo que no resultan accesibles por cualquiera, ni siquiera por la policía. Y esto es justamente lo que preocupa a la Unión Europea que quiere tener acceso a los mensajes cifrados.

Europa plantea una resolución para tener acceso a los mensajes cifrados

Según reveló el medio austríaco Radio FM4, el consejo de Ministros de la Unión Europea tiene a punto un borrador relacionado con los sistemas encriptados de mensajería. Bajo la denominación de ‘Seguridad mediante cifrado y seguridad a pesar del cifrado’, el borrador filtrado detalla la posición de la Unión Europea en torno a aplicaciones cifradas de mensajería. En ningún momento se menciona la eliminación del cifrado en Europa, pero sí se expone el interés por reformar los marcos legales en todo el continente para que las autoridades tengan acceso a los mensajes.

El ‘Proyecto de resolución del Consejo sobre cifrado’ pone de manifiesto la preocupación sobre los usos no autorizados de la tecnología E2E. En el borrador filtrado no se detalla en ningún momento que se esté estudiando la prohibición del sistema de cifrado de extremo a extremo (las resoluciones del consejo no poseen efectos jurídicos), pero sí abre la puerta a que las autoridades dispongan de una manera con la que acceder a las conversaciones.

