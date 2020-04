Facebook Gaming: app para ver juegos en vivo ya disponible

abril 20, 2020

Facebook lanzó una nueva aplicación diseñada para crear y ver juegos en vivo. Se llama Facebook Gaming y funciona de manera similar a Twitch. La aplicación se centra principalmente en la comunidad de transmisores, aunque no falta la sugerencia de juegos casuales orientados al multijugador, como Words with Friends. Por el momento, la descarga es solo para Android, la de iOS está a la espera de la aprobación de Apple según fuentes del New York Times.

Imagen vía Depositphotos

A diferencia de Twitch, el servicio de Facebook se centra principalmente en una experiencia móvil. «No queremos ser una ventana acompañante mientras el usuario hace algo más», dijo Vivek Sharma (vicepresidente de juegos de Facebook) «con dispositivos móviles, si tiene la aplicación abierta y la está usando, está en primer plano. No puede hacer nada más en su teléfono inteligente, y es extremadamente poderoso».

Facebook Gaming presenta la función Go Live, que permite a los jugadores transmitir, en la popular red social, cualquier juego móvil (incluidos terceros) instalado en su teléfono inteligente. Todo a través de unos pocos clics sin la necesidad de instalar herramientas adicionales. Por el momento, los anuncios no están incluidos. El retorno económico deriva de una comisión que la plataforma tomará cada vez que los usuarios envíen «estrellas» (sumas de dinero) a los streamers. Finalmente, hay comunidades conectadas a los títulos principales a las que se puede acceder.

El gigante de Zuckerberg ha estado invirtiendo en el sector durante años, considerándolo un sistema de transmisión interactivo que «realmente conecta a las personas». Una estrategia para un mayor crecimiento sería, según el Times, la inclusión de un botón para «Poner en marcha» en el perfil de Facebook. Las transmisiones en vivo aparecerían en el feed personal, para facilitar el intercambio con amigos y seguidores. Por el momento no tenemos comentarios sobre esta noticia; podría llegar en las próximas semanas / meses, una vez que la aplicación comience a extenderse.

Origen: Facebook Gaming: ecco la nuova app per Android (iOS a breve)

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios