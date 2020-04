abril 20, 2020

Quizás al menos una vez hayas tenido que ocultar información en una imagen que publicaste en línea. Por ejemplo, el responsable de soporte técnico no tiene por qué ver tus datos personales en una captura de pantalla que muestra el problema que tienes. O deseabas evitar reclamaciones de un desconocido que figuraba en la fotografía que tomaste durante una boda. O quisiste presumir tu boleto a ese espectáculo tan esperado en Instagram, pero con el código de barras oculto para evitar que alguien se apropie de él y asista en tu nombre.

Comparte imágenes sin filtrar tus datos personales

Ten en cuenta que, a pesar del efecto de desenfoque e incluso los recortes, las imágenes pueden revelar tus datos personales e información confidencial. Aquí tienes cinco maneras en las que puedes filtrar información confidencial y poner en riesgo tu privacidad sin que te des cuenta.

Error 1: editar las imágenes en las aplicaciones de Office

Esta es una manera clásica de compartir inadvertidamente datos personales o filtrar información corporativa. Si la imagen es para un documento de texto o una presentación de diapositivas, el modo más cómodo es editarlo directamente en la aplicación de Office. Solo inserta la imagen, corta la parte que no quieras mostrar, guarda el documento y envíalo a tu jefe o cliente y olvídate del asunto.

El problema es que esto solo cambia el modo en que la imagen aparece en el cuerpo del documento. ¡Pero la imagen permanece intacta! Si alguien quiere ver la parte oculta, todo lo que tiene que hacer es seleccionar la imagen y luego la herramienta Recortar en la pestaña de Formato.

Buenas noticias: puedes recortar partes superfluas de la imagen en un documento mediante el botón Comprimir imágenes en la misma pestaña de Formato. Haz clic en él y asegúrate de que la casilla Eliminar las áreas recortadas de las imágenes se encuentra seleccionada.

En cuanto a los rectángulos negros y varios efectos gráficos para proteger la privacidad de los datos en las imágenes, estos son igualmente inútiles en las aplicaciones de Office. Para ver qué hay debajo, el destinatario sencillamente puede eliminar esta edición superficial.

Error 2: relleno semitransparente

Otra útil herramienta de edición de imágenes, esta vez para los usuarios del iPhone, es la función de Marcado en iOS. ¿Quieres enviar una foto desde tu teléfono? ¡Puedes editarla directamente desde un correo o mensaje! Y el destinatario no podrá deshacer tu trabajo de edición. Seguramente es la manera más sencilla de ocultar información en las imágenes y evitar filtrar información privada en imágenes, ¿verdad?

Por desgracia, no. La razón es que las herramientas de pluma y marcador realizan trazos semitransparentes. Claro, si pintas sobre un área del texto varias veces, podría parecer completamente oculto. Pero al experimentar con el brillo y el contraste y otros ajustes de imagen, alguien puede descubrir lo que está oculto rápidamente.

Lo mismo pasa con las pinceladas semitransparentes en los editores de imágenes. En resumen, es mejor asegurarse de que estás usando herramientas con el 100% de opacidad para ocultar datos privados en las imágenes.

Error 3: capa secreta invisible

Para evitar revelar por completo información secreta y datos personales en una imagen, los diseñadores gráficos pueden almacenarla en una capa oculta separada. Esto es una solución cómoda para proteger la privacidad en algunas imágenes. Sin embargo, no es una buena idea publicar en línea imágenes con capas secretas, al menos no en formato PNG.

He aquí el motivo: al guardar una imagen como archivo PNG, el editor de fotografía combina las capas de modo que no se puedan separar; sin embargo, la información en la capa oculta no desaparece, sino que se queda en el propio archivo. Y pese a que la mayoría de los programas no la muestran, en algunos, como la aplicación Darktable, al abrir la imagen, esta revela todas las capas ocultas con nada sobrepuesto.

Error 4: Filtros reversibles

Los filtros gráficos que distorsionan la imagen también revelan datos privados en las imágenes. Algunos desplazan los pixeles sin suprimirlos, y es posible restaurarlos y ver la imagen en su forma original.

Esta función de los filtros ayudó a la policía en Canadá a detener a un sospechoso de pedofilia. El criminal publicó en línea las fotografías de sus víctimas, en las cuales su propio rostro distorsionado con un efecto de remolino. Los especialistas en informática pudieron revertir el remolino en las imágenes para determinar el aspecto del sospechoso. La desventaja es que los cibercriminales también pueden usar esta técnica para develar tu secreto en el que cuidadosamente pusiste un remolino para mantenerlo oculto.

Entre los varios métodos de distorsión de imágenes, el desenfoque y el pixelado se consideran los más confiables: en ellos, la información de la imagen se transforma en un revoltijo de cuadrados de colores que no pueden ser restaurada. Dicho esto, las tecnologías de aprendizaje automatizado han mejorado en la identificación de imágenes incluso si cuentan con desenfoque o pixelado.

Y si descompones la imagen en pixeles excesivamente pequeños, pensando que así guardarán bien tu secreto, existe la probabilidad de que alguien pueda asomarse a lo que estaba allí originalmente. La manera más fácil de hacerlo es alejar la imagen (zoom out) de modo que los pixeles empiecen a agruparse de nuevo. Intenta experimentar con la imagen de abajo para darte una idea.

Al usar el pixelado para ocultar información en la imagen, asegúrate de experimentar con los ajustes de escala para garantizar que no aparezca incluso si alejas el encuadre.

Error 5: no ocultar nada

Por último, tus datos privados en las imágenes se pueden volver del conocimiento público si dejas información con pistas hacia ellos. ¿Pintaste cuidadosamente sobre un nombre y foto de perfil en una captura de pantalla de una página en una red social, pero olvidaste ocultar la barra de dirección? Cualquiera que lo desee puede ingresar la dirección y mirar tu perfil. ¿Cubriste la cara de alguien con un rectángulo negro, pero dejaste una etiqueta con su nombre completo? No será difícil entonces encontrar al sujeto de la fotografía.

Por otra parte, una fotografía no es la única cosa que puede revelar secretos; también los metadatos de un archivo pueden hacerlo. Para las imágenes, principalmente se trata de la información sobre la hora y el lugar de creación, pero en algunos casos, los metadatos incluyen una vista en miniatura (thumbnail) de la imagen original, que muestra cómo lucía antes del retoque.

Así pues, antes de publicar una fotografía donde sea, suprime sus metadatos. Hay muchas aplicaciones móviles y programas para computadoras desktop que eliminarán de tus fotos la información no deseada casi al instante.

Toma en cuenta, sin embargo, que el malware puede disfrazarse de estas herramientas de edición de imágenes, así que descárgalas solamente desde fuentes oficiales y evita otorgarles demasiados permisos en el sistema. Y, naturalmente, usa una solución de seguridad confiable que identifique y bloquee programas maliciosos.

Buenas noticias para los usuarios de Windows:

Puedes suprimir los metadatos de tus imágenes sin necesidad de software adicional. Te explicamos cómo hacerlo.

– Haz clic derecho en el archivo.

– Selecciona Propiedades.

– En la ventana emergente, haz clic en la pestaña Detalles.

– Haz clic en Quitar propiedades e información personal.

– Elige si deseas suprimir los metadatos permanentemente o crear una copia del archivo sin ellos.

Extra: el que busca, encuentra

Cualquier persona desesperada por conocer tus secretos intentará extraerlos incluso de una imagen bien censurada. Por ejemplo, si tapaste cada palabra por separado, podrían intentar adivinar el texto por su cantidad y longitud, o recuperar una pequeña parte de la zona distorsionada que puede aparecer alrededor de un rectángulo negro cuando la imagen se guarda en formato JPEG.

Estos son métodos complicados y muy poco confiables para robar datos privados de las imágenes, así que es improbable que el espectador ocasional de tu Instagram los use. Pero si la información en cuestión es sumamente confidencial, entonces debes tener en cuenta estas minucias.

Cómo ocultar datos confidenciales en imágenes correctamente

Sigue estos consejos para evitar que se revele información confidencial en una imagen:

– Corrige las imágenes en un editor de fotografía y utiliza solamente imágenes ya editadas en los documentos de Office.

– Asegúrate de que la herramienta que usas para pintar la parte confidencial tenga una opacidad de relleno del 100%.

– Si prefieres usar el efecto de desenfoque, comprueba con cuidado que el resultado no revele la parte confidencial; por ejemplo, la forma de las letras.

– Antes de publicar, asegúrate de que no haya otro tipo de información confidencial en la imagen que pueda revelar lo que deseas mantener oculto; cubre por completo las direcciones de correo electrónico, las URL de páginas en redes sociales, tatuajes poco comunes, etiquetas de nombre y otro tipo de información que pueda servir para identificar.

– Elimina los metadatos. Si por alguna razón deseas conservarlos, al menos realiza por separado una copia “limpia” del archivo a publicar.

– Piensa siempre dos veces antes de subir una imagen con información confidencial. Quizás Instagram pueda seguir existiendo sin una foto de tus boletos de avión.

