Filtran ficha técnica de los próximos Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro

enero 3, 2020

Según los informes, Xiaomi está preparando dos dispositivos emblemáticos Mi 10 y, según los rumores, ambos se lanzarán juntos a diferencia del año pasado. La pareja consiste en el Xiaomi Mi 10 y el Mi 10 Pro y su probable llegada está destinada al Mobile World Congress a fines de febrero.

La filtración se produce a través de la plataforma de medios sociales china Weibo, donde un usuario publicó lo que afirma es una lista completa de especificaciones tanto para el Xiaomi Mi 10 como para Mi 10 Pro, incluidas las opciones de almacenamiento e incluso los precios. No está claro cómo el usuario obtuvo la información, pero parece que tienen un historial de informes sobre Xiaomi y otras compañías telefónicas. Estas especificaciones nos dan una buena idea de las partes internas del teléfono, pero no nos dicen nada sobre el diseño. Sin embargo, dado que los teléfonos Mi de Xiaomi a menudo se parecen bastante a los dispositivos Android ‘estándar’, no esperaríamos nada innovador a ese respecto.

Xiaomi Mi 10 especificaciones completas

Si estas especificaciones son precisas, parece que ambos dispositivos Xiaomi vendrán con pantallas OLED de 6.5 pulgadas con frecuencias de actualización de 90Hz, lo que haría que Xiaomi siguiera a OnePlus y Google al tener pantallas que son más fáciles de usar.

En términos de especificaciones de la cámara, ambos dispositivos aparentemente incluyen el mismo sensor de 108 Mpx que hizo del Xiaomi Mi Note 10 un teléfono con cámara impresionante. Esto está configurado para unirse con cámaras de 20 Mpx, 12 Mpx y 5 Mpx en la base Mi 10, y 48 Mpx, 12 Mpx y 8 Mpx snappers en el Mi 10 Pro – basado en el Mi Note 10, esperaríamos que estos tengan ultra gran angular, teleobjetivos y macro lentes respectivamente, aunque esto no se menciona en la lista de especificaciones.

No hay información aquí sobre las especificaciones de la cámara frontal, pero esperamos que tenga una resolución de 16 Mpx a 32 Mpx, que coincida con los teléfonos inteligentes más recientes.

Baterías

Se dice que ambos teléfonos tienen baterías de 4.500 mAh, pero hay una diferencia en las velocidades de carga. Mientras el Xiaomi Mi 10 parece tener una carga rápida de 40 W y una carga inalámbrica de 30 W, el Mi 10 Pro supuestamente tiene una capacidad de carga rápida de 66 W e impresionante carga inalámbrica de 40 W. Esto significa que el teléfono tiene la carga inalámbrica más rápida que hemos visto hasta ahora. La tecnología más rápida que hemos visto hasta la fecha supera los 30 W.

El Mi 10 también está programado para compartir 10 W de energía inversa, lo que le permitiría usar el dispositivo como un cargador inalámbrico para encender otros dispositivos, como auriculares, relojes u otros teléfonos. Esto no se menciona para el Mi 10 Pro, pero eso puede ser una omisión, ya que sería extraño que el modelo Pro de un teléfono se pierda una característica que tiene el modelo base.

También parece que tanto el Xiaomi Mi 10 como el Mi 10 Pro tendrán el chipset Snapdragon 865 de gama alta. Probablemente estarán entre los primeros teléfonos que lo empaqueten después del Samsung Galaxy S11. Como corresponde a un chipset tan poderoso, parece que el Mi 10 tendrá una variante 5G, aunque nuevamente eso no se menciona para el Mi 10 Pro.

Almacenamiento

Finalmente, llegamos a las opciones de almacenamiento. Se dice que el Xiaomi Mi 10 tiene dos versiones de RAM de 8GB, una con memoria de 128GB y otra con 256GB. También hay una variante más potente de 12GB / 256GB. El precio de estos no es exacto, pero podemos ver que están en el rango de 3,000CNH, aproximadamente $ 430 y 4,000CNY, alrededor de $ 570.

Sin embargo, tenemos precios exactos en China para el Xiaomi Mi 10 Pro. Cada versión tiene 12GB de RAM, y para el almacenamiento hay una opción de 128GB, cuesta 3,799CNY, alrededor de $ 540. Un modelo de 256GB por 4,099CNY, aproximadamente $ 590, y un modelo de 512GB que cuesta 4,499 CNY, alrededor de $ 640.

Vale la pena señalar que debido a las variaciones de precios en diferentes regiones, los precios reales en Occidente podrían ser bastante diferentes. Y, por supuesto, estas especificaciones filtradas deben tomarse con una pizca de sal, aunque están en línea con lo que esperamos; sabremos con certeza si, y como se esperaba, los teléfonos se lanzarán en febrero.

Origen: Xiaomi Mi 10 podría salir muy pronto, junto con un modelo Pro de alta especificación | TechRadar

