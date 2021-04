Fitbit Luxe la banda de fitness más elegante de la marca de Google

abril 19, 2021

Google anunció un nuevo dispositivo portátil llamado Fitbit Luxe, un rastreador de ejercicios pequeño y elegante, que se centra en gran medida en un diseño inspirado en la joyería y la comodidad en la muñeca, todo sin renunciar a todas las características que han hecho famosos los productos de la compañía. El elegante wearable tiene un diseño que consta de una caja de acero inoxidable fabricada con la técnica de moldeo por inyección, una pantalla OLED y una correa de caucho suave para una máxima comodidad y para permitir que los usuarios lo usen en cualquier ocasión.

Fitbit afirma que es el rastreador de ejercicios más delgado jamás producido por la compañía, pero obviamente hay todos los sensores que esperaría encontrar en un dispositivo de este tipo. Entre las métricas que esta pulsera inteligente es capaz de recopilar se encuentran la frecuencia respiratoria, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), la frecuencia cardíaca en reposo (RHR), la temperatura de la piel y, próximamente, la saturación de oxígeno en sangre.

No faltan funciones como el seguimiento del sueño, la detección del nivel de estrés y el registro de la actividad física a través de más de 20 programas preestablecidos. En caso de que olvide activar la grabación, Fitbit Luxe puede reconocer automáticamente sus actividades motoras para que no pierda sus datos. Fitbit Luxe no tiene GPS incorporado, pero se conecta a su teléfono inteligente para registrar datos de ubicación precisos cuando hace ejercicio. Resiste la inmersión en agua hasta una profundidad de 50m, lo que lo hace adecuado también para deportes acuáticos.

La compañía se ha centrado en gran medida en los servicios de su suscripción Fitbit Premium:

“Con Fitbit Premium, también tiene acceso a un análisis detallado de su puntaje de manejo del estrés, que incluye información sobre su esfuerzo, tendencias de sueño y capacidad de respuesta. Los miembros Premium también tienen acceso a una variedad de entrenamientos y alrededor de 200 sesiones de relajación para controlar el estrés de marcas populares como Aaptiv, Aura, Breethe y Ten Percent Happier. También está disponible el Método Mindful de Deepak Chopra, una colección exclusiva de contenido de bienestar creado y seleccionado para miembros Premium con más de 30 sesiones que hacen que la práctica de relajación sea aún más accesible para todos. Fitbit presenta 4 nuevas sesiones del Método Mindful, cuyo objetivo es llevar el poder de la conciencia a muchas situaciones de la vida real».

Al igual que los otros wearables de la marca Fitbit Luxe, es capaz de realizar un seguimiento de sus datos hasta por 7 días, y los usuarios Premium tienen acceso hasta un máximo de 30 días en el historial y sugerencias personalizadas basadas en los datos recopilados por banda inteligente.

Fitbit Luxe es compatible con:

El nuevo Fitbit Luxe es compatible con dispositivos Android, emparejamiento que se realiza según el protocolo Google Fast Pair e iOS. El rastreador de ejercicios puede mostrar las diversas notificaciones, mensajes y llamadas entrantes en el teléfono inteligente con una duración de batería indicada por la marca que es de alrededor de 5 días.

Fitbit Luxe estará disponible para su compra a partir de 149,99 € esta primavera en tres colores: Soft Gold, Platinum y Matte Graphite. Puede reservar Fitbit Luxe hoy en el sitio web oficial del fabricante y en los principales minoristas. Incluido en el precio se ofrecen 6 meses de prueba del servicio Fitbit Premium con un valor comercial de 53,94 euros. La elegante versión Gorjana de Fitbit Luxe Special Edition se venderá a un precio de 199,99 euros y también se puede reservar de inmediato. Además de las correas de goma incluidas en el paquete, será posible comprar accesorios de terceros para personalizar Luxe. Se mostraron correas de cuero y acero que tienen un precio que va desde los 19,99 euros hasta los 99,99 euros.

“Para ayudarte a descubrir cómo Luxe se adapta a tu estilo personal, Fitbit también ofrece una experiencia de prueba virtual en una selección de minoristas de todo el mundo. Simplemente escanee el código QR del expositor de Fitbit en las tiendas participantes para ver de primera mano cómo se adapta Luxe a su muñeca».

Es el primer evento desde que la empresa fue adquirida por Google y por ello el CEO James Park quiso subrayar cómo el compromiso de Fitbit es el de la total transparencia en la recopilación y uso de los datos de los usuarios, situación que no ha cambiado. Fitbit se enorgullece de anunciar que sus dispositivos portátiles son utilizados activamente por más de 30 millones de usuarios ubicados en más de 100 países de todo el mundo, un hito muy respetable.

