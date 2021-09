FOX Sports brinda experiencia cinematográfica a fanáticos de la MBL con tomas de drones en vivo usando HDR y 5G

septiembre 7, 2021

La transmisión del juego MLB at Field of Dreams, producida por FOX Sports, en colaboración con MLB, fue nada menos que una obra maestra cinematográfica que rinde homenaje a la famosa película clásica de Universal Pictures con la emoción de la transmisión de los deportes en vivo. Con una audiencia de casi seis millones de espectadores, el equipo de producción de FOX Sports hizo todo lo posible para crear una experiencia única para públicos globales. LiveU y T-Mobile jugaron un papel integral en la producción en vivo, permitiendo que los dos drones de producción aérea emitieran un alto rango dinámico (HDR) a través de la red 5G de T-Mobile usando una sola tarjeta SIM 5G en la unidad de campo de nivel de producción LU800 de LiveU y una Módem LiveU 5G.

Producción en vivo de FOX Sports MLB at Field of Dreams usando LiveU y la red 5G de T-Mobile

«Para la MLB en Field of Dreams Game, colaboramos con T- Mobile y LiveU para proporcionar cobertura de drones HDR, que fue parte integral de la producción especial en vivo», dijo Brad Cheney , vicepresidente de operaciones e ingeniería de campo de FOX Sports. «La solidez que recibimos de la red T-Mobile 5G utilizando una sola tarjeta SIM 5G en el LU800 superó nuestras expectativas y fue una parte sólida de nuestra transmisión. Las excelentes imágenes provienen de cámaras aéreas y en movimiento, que se prestaron al programa especial en vivo pudimos cumplir».

El evento contó con muchas novedades, incluido el primer juego MLB de Iowa y el primer juego MLB producido en HDR utilizando drones de producción aérea.

«Estábamos encantados de que nuestra tecnología respaldara un evento en vivo tan memorable. Cada vez que un equipo está produciendo contenido en vivo desde una ubicación remota como el campo en Iowa, la conectividad puede ser un desafío», señaló Mike Savello, vicepresidente de ventas para América. LiveU. «El LU800 funcionó a la perfección con el impulso de la red T-Mobile 5G y el módem LiveU 5G para transmitir imágenes de drones de alta calidad. La capacidad ayudó a Fox Sports a llevar la imagen al mundo rápidamente».

«Los drones 5G nos están conectando de nuevas y mejores formas con nuestro mundo, lo que incluye acercar más que nunca a los fanáticos de los deportes a la acción en vivo en el campo», dijo Bryan Fries, vicepresidente de desarrollo de ecosistemas de tecnología de T-Mobile . «Con las velocidades ultrarrápidas de 5G, se pueden transferir rápidamente grandes cantidades de datos entre la acción en el campo y el dron, entregándolos en tiempo real a los fanáticos de los deportes».

El flujo de trabajo de producción de deportes de FOX

El flujo de trabajo incluyó dos unidades de campo LU800 con dos tarjetas SIM 5G en el interior, cada una conectada a los drones. Además, se utilizaron dos unidades de campo LU800 para transmisión secundaria y dos unidades de campo LU300 HEVC distribuyeron video en vivo a Fox News y afiliadas de Fox a través de LiveU Matrix, la solución de distribución y administración de video en la nube de la compañía.

«LiveU es parte de nuestro flujo de trabajo. No es un complemento. Usamos soluciones de enlace celular LiveU para la ruta de transmisión secundaria de todos los juegos de la MLB», señaló Cheney. «La producción de MLB at Field of Dreams Game ha establecido el estándar para futuros eventos especiales. Estamos entusiasmados de integrar drones y otras tecnologías emergentes en nuestras transmisiones».

Field of Dreams es una marca comercial y copyright de Universal Studios. con licencia de Universal Studios.

