Podrás ocultar tu última hora de conexión en WhatsApp a contactos particulares

septiembre 7, 2021

La última hora de conexión es un dato muy sensible que puede permitir a desconocidos saber a qué hora estamos o no pendientes del móvil, o entre qué horas dormimos y nos levantamos. Hay multitud de formas de automatizar estas comprobaciones, y WhatsApp, consciente de ello, ya introdujo funcionalidades para limitar este comportamiento. Ahora agregará la opción de ocultar tu última hora de conexión de contactos seleccionados. Esto nos va a permitir mejorar nuestra privacidad ante desconocidos o gente de la que desconfías.

Hasta la fecha, era posible elegir entre tres opciones para ocultar la última hora de conexión. Podíamos elegir que lo viera todo el mundo, que lo vieran sólo tus contactos, o que no lo viera nadie. La opción de los contactos era la más segura, ya que así nuestros conocidos podían vernos, pero no los desconocidos que no tuviéramos agregados.

Última hora de conexión oculta a contactos concretos

Sin embargo, WhatsApp ha decidido añadir una cuarta opción, donde ahora podemos ocultar la hora de conexión para contactos concretos. Esta función era algo que encontrábamos en aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, pero la compañía se ha dado cuenta de que, si implementan todas sus funciones, no habrá incentivos a usar versiones modificadas. Así, no nos jugamos un baneo, y todos los mensajes que enviamos están cifrados y son seguros, ya que, con WhatsApp Plus, por ejemplo, no hay cifrado.

Aunque en la imagen aparezca sólo la opción de la última hora de conexión, este ajuste de privacidad se aplica también para la foto y para la descripción que tengamos sobre nosotros mismos. Si desactivas esta opción para un contacto concreto, tú tampoco podrás ver esa información de él. En definitiva, es ideal para evitar que nos espíen en WhatsApp.

La función se encuentra actualmente bajo desarrollo, y llegará próximamente a la app.

Reacciones a los mensajes: otra nueva función…

Sigue leyendo: WhatsApp te permitirá esconderte de gente de la que no te fías

[+] Videos de nuestro canal de YouTube