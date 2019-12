Frases, imágenes y memes para dar ¡Feliz año! usando WhatsApp

diciembre 31, 2019

La Nochevieja es uno de esos momentos en los que recordamos lo distinta que era la vida sin WhatsApp. Para felicitar a amigos, familiares o compañeros de trabajo recurrimos a la aplicación de mensajería para desear un feliz año. Es una de las noches en la que más mensajes mandamos en todo el año y si no quieres reenviar lo que te mandan los demás, a continuación encontrarás las mejores felicitaciones de Año Nuevo por WhatsApp que puedes usar para ser más original y enviar tus mejores deseos en estas fechas.

Imagen vía Depositphotos

La gente de ADSLzone ha recopilado todo tipo de opciones para felicitar el Año Nuevo por WhatsApp y ser más original: felicitaciones personalizadas, frases, imágenes, memes o stickers de Año Nuevo que puedes usar gratis en WhatsApp para felicitar a todos tus seres queridos.

Frases de Año Nuevo

Siempre buscamos algo que decir, que suene bien, ser original, no caer en tópicos. Pero no siempre somos capaces de que se nos ocurran frases divertidas o emotivas que decir a las personas que nos importan. Es habitual que en Nochevieja aprovechemos para decir a nuestros amigos y familiares cuánto nos importan pero si no sabes por dónde empezar o cómo plasmar tus pensamientos, hay sitios web que tienen todo tipo de frases para tus felicitaciones de Año Nuevo por WhatsApp. Sólo tendrás que copiar y enviar a quien quieras.

En la página web de Psicología y Mente podrás encontrar algunas de las mejores frases para convertirlas en felicitaciones de Año Nuevo por WhatsApp. Citas que podrás hacer tuyas según la relación con esa persona, tus sentimientos o la situación actual en este año que acaba o en el que empieza. Encontrarás todo tipo de contenidos enfocados a la salud, suerte, deseos… Algunas de ellas son:

Un nuevo año es el nuevo comienzo y mil momentos que festejar, que se cristalice cada noble afán de tu corazón!

Aunque hayamos perdido una ilusión, nuevas vendrán a anidar nuestro corazón. ¡Feliz Año Nuevo 2020!

Sabes que este año nos hemos conocido y nuestro amor ha florecido. Espero que este año entrante nuestro amor siga igual de vivo. Felicidades y un muy feliz año para ti. ¡Te amo!

Feliz Nochevieja 2019. Llenad vuestras copas de burbujas y comenzad a brindar para que el Nuevo Año 2020 llegue lo bastante chispeante de eufórica alegría. ¡Feliz Año Nuevo!

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños. Que el Nuevo Año te traiga muchos sueños y hermosas satisfacciones

Mucho amor, champagne, diversión, gran cantidad de regalos, momentos de locura… Éxitos en Navidad y Feliz Año Nuevo

Si buscas algo más divertido que lo anterior…

Sigue leyendo: Felicitar el Año Nuevo 2020 por WhatsApp: Frases, imágenes, memes…

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...