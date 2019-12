Enlaces para ver en vivo la llegada del Año Nuevo en todo el mundo

diciembre 31, 2019

Ya que la mayoría no puede darse una escapadita a Nueva York, Madrid, París o Sidney para despedir el 2019, aquí te damos las coordenadas para ver todas estas fiestas por Internet, como si estuvieras allí. Si deseas ver cómo reciben el Año Nuevo en Nueva York, Times Square cuenta con su propia Web oficial, desde la que se transmite una señal en Livestream de la bajada de la famosa bola de Times Square, que marca los últimos minutos del año.

Imagen vía Depositphotos

La transmisión en vivo se inicia a las 11 p.m. hora del Este de Estados Unidos (8 p.m. PT).Además, timesquareball.net muestra un reloj que marca la cuenta regresiva para que descienda la bola de Times Square. Sidney, en Australia, es otro de los destinos famosos para recibir el Año Nuevo en el mundo. Esto responde a que, gracias a su ubicación geográfica, es la primera gran ciudad del planeta en la que los relojes dan las 12 campanadas y llega el 1 de enero.

La metrópolis australiana cuenta con uno de los despliegues de fuegos pirotécnicos más grandes del mundo, el primero de los cuales se inicia a las 9 p.m. hora local (que corresponde a las 5 a.m. hora del Esta de Estados Unidos y 2 a.m. PT) y el segundo a la medianoche (8 a.m. hora del Este de Estados Unidos/5 a.m. PT), teniendo como escenario el emblemático puente de la bahía y la imponente e icónica Casa de la Ópera. Más de un millón de personas asisten al show de luces en la ciudad.

Sigue leyendo: Cómo ver el Año Nuevo en todo el mundo por Internet – CNET en Español

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...