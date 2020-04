Google bloquea unos 18 millones de correos fraudulentos diarios relacionados con COVID-19

abril 17, 2020

Google bloquea millones de correos electrónicos maliciosos relacionados con el coronavirus y evitó que llegaran a los usuarios de Gmail la semana pasada, anunció la compañía en una publicación de su blog. «Durante la última semana, vimos 18 millones de correos electrónicos diarios de malware y phishing relacionados con COVID-19», dijo la compañía. «Esto se suma a más de 240 millones de mensajes de spam diarios relacionados con COVID». No es que las estafas sean nuevas. Simplemente se aprovechan del clima de alarma y confusión generado por la pandemia del nuevo coronavirus para intentar que los usuarios caigan en la trampa por miedo.

Google bloquea unos 18 millones de correos fraudulentos

Las estafas se hacen pasar por todo tipos de organizaciones legítimas como la Organización Mundial de la Salud. Tratan de hacer que los destinatarios donen dinero a causas que no existen para luchar contra el covid-19. En otros casos aprovechan los problemas económicos de las personas durante esta crisis para hacerse pasar por instituciones locales que ofrecen supuestas ayudas económicas o avisan de problemas con los salarios. Por supuesto, la ayuda no existe. El objetivo es el mismo de siempre. Intentar que el usuario haga clic en el enlace equivocado y descargue malware que puede robarle información para ser usada en otros delitos electrónicos.

Mientras tanto, la mejor protección contra estos abusos sigue siendo tener buenos hábitos. No te fies de ningún correo que no hayas solicitado. Tampoco de fuentes extrañas. Examina las URL a las que apuntan y, ante la duda, no hagas clic en los enlaces.

Google dijo que está trabajando para proteger a los usuarios contra los intentos de piratería mediante la implementación de «monitoreo proactivo para malware y phishing relacionados con COVID-19 en nuestros sistemas y flujos de trabajo».

Sigue leyendo: Google registra 18 millones de correos con malware de covid-19

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios