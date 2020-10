Google Drive ahora abre directamente archivos de Office en modo de edición en la web

octubre 28, 2020

Al abrir archivos de Office desde Google Drive, Google ahora los abrirá directamente en modo de edición. Anteriormente, al hacer doble clic se abriría una vista previa del documento, desde la cual los usuarios podían elegir si abrir en el modo de edición de Office o descargar el archivo.

Este nuevo comportamiento hace que Google abra directamente archivos de Office (.docx, .doc, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .xlsm) en el modo de edición. Los usuarios aún pueden obtener una vista previa seleccionando esa opción en el menú contextual o «presionando ‘P’ en el teclado mientras hacen doble clic en el archivo». Este cambio hace que sea más rápido abrir y comenzar a editar documentos. Los usuarios pueden editar, comentar y colaborar directamente en archivos de Office utilizando la interfaz familiar de Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google, con los cambios guardados automáticamente en el archivo en su formato.

También hay dos excepciones a este valor predeterminado que, de lo contrario, se aplica a todos los usuarios:

Los archivos de Office protegidos con contraseña no se abrirán directamente en el modo de edición de Office. Estos archivos seguirán abriéndose en el modo Vista previa.

Si la extensión de Chrome «Edición de Office para documentos, hojas de cálculo y diapositivas» está instalada, lo redireccionaremos a la extensión y no a Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones. Esto es lo mismo que si selecciona «Abrir con» hoy.

La función se está implementando ahora y tardará algunas semanas en implementarse por completo. Está disponible para: Clientes y usuarios de Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education y Nonprofits con cuentas personales de Google.

Origen: Google Drive apertura web docx, archivos de Office en modo de edición – 9to5Google

