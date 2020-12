Google Drive en iOS y Android estrena funciones para mejorar la búsqueda

diciembre 11, 2020

Google está implementando nuevas funciones para la aplicación Google Drive en iOS y Android con el fin de ayudar a los usuarios a realizar búsquedas de manera más eficiente. Como parte de la última actualización, los usuarios podrán ver y volver a ejecutar búsquedas recientes de escritorio y móviles. Esto eliminará la necesidad de repetir las mismas consultas de búsqueda en la aplicación. Además de eso, los usuarios también podrán ver y seleccionar entre «sugerencias inteligentes» mientras escriben en la barra de búsqueda. Las funciones han comenzado a implementarse para usuarios elegibles.

El gigante de las búsquedas dijo que encontrar archivos de Google Drive rápidamente en el teléfono garantizará que los usuarios puedan compartir, revisar, colaborar y crear donde sea que estén. «Con los cambios en los patrones de trabajo debido a COVID-19, más personas necesitan trabajar incluso cuando no están en su escritorio», escribió Google en una publicación de blog. Las «sugerencias inteligentes» que los usuarios podrán ver y seleccionar mientras realizan una búsqueda en la aplicación Google Drive incluirán sugerencias para personas, búsquedas anteriores y palabras clave, así como archivos a los que se accedió recientemente.

Las nuevas funciones estarán disponibles para:

Las funciones de búsqueda actualizadas estarán disponibles para los usuarios que tengan la última versión de Drive en su dispositivo Android o iOS. Google señaló que la «Actividad web y de aplicaciones» también debe estar habilitada para que las funciones funcionen. Habilitar esto guarda sus actividades en los sitios y aplicaciones de Google y da como resultado resultados de búsqueda más rápidos, mejores recomendaciones y experiencias más personalizadas en todos los servicios de Google.

Los usuarios pueden encontrar sus archivos en Google Drive buscando el título, el contenido del archivo y los elementos que aparecen en imágenes, PDF u otros archivos almacenados en Drive.

Las nuevas funciones de la aplicación Google Drive estarán disponibles para los clientes con los siguientes planes: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y clientes sin fines de lucro.

