Google Read Along para enseñar a leer a niños en varios idiomas (incluido español)

mayo 22, 2020

Se acercan las vacaciones, pero la escuela, tal como la conocemos, ya ha estado fuera durante meses debido al coronavirus, lo que deja a los padres y educadores luchando por reemplazar las lecciones mientras están en casa. Una nueva aplicación de Google llamada Read Along es uno de los muchos recursos gratis de clase K-12 disponibles en línea que pueden ayudar a los padres a enseñar a leer a sus hijos mientras están en casa durante las vacaciones.

Imagen vía Depositphotos

Read Along, que ahora está disponible en Android, está dirigido a niños de 5 años en adelante. Ayuda a los niños a aprender a leer usando la tecnología de reconocimiento de voz de Google, con un asistente de lectura llamado Diya que brinda comentarios verbales y visuales mientras los niños leen historias en voz alta. Actualmente tiene más de 1 millón de descargas.

Aquí mostramos cómo descargar y usar la aplicación Read Along y hacer que su hijo lea:

1. Descarga Read Along para Android gratis desde Google Play Store.

2. Lee la política de privacidad. Google dice que la app no tiene anuncios ni compras en la aplicación, y después de la descarga inicial de la app y sus historias, funciona sin conexión sin Wi-Fi o datos. Tampoco requiere un inicio de sesión. Sin embargo, debe otorgarle permiso para grabar audio y tomar una foto si desea guardar el progreso. Pero los datos de voz se analizan en tiempo real en el dispositivo y no se envían a los servidores de Google, dice la compañía. Si te sientes cómodo con eso, toca Got It.

3. Toca el asistente virtual Diya y dale permiso a la app para grabar audio, para que la aplicación pueda escuchar y dar su opinión.



4. Explore la biblioteca de historias, juegue o descargue una nueva historia de la lista de opciones.

5. Toca la historia que quieres leer. Verás una página de libro de cuentos digital, con Diya en la parte inferior de la pantalla. Cuando leas una palabra y la entiendas bien, aparecerá una estrella. Si se equivoca, aparecerá una línea roja y puede tocar la palabra para escucharla en voz alta.

La aplicación establece un objetivo de lectura de al menos 10 minutos por día, y realiza un seguimiento de su progreso y la cantidad de estrellas e insignias que gana. Toque Diya en cualquier momento para obtener ayuda para pronunciar una palabra. Todos los comentarios de Diya son positivos y de refuerzo, dice Google. Los padres también pueden crear perfiles para varios niños para seguir el progreso individual.

Read Along puede personalizar la experiencia para cada perfil y recomendar el nivel de dificultad correcto de historias y juegos según el rendimiento de lectura en la aplicación. Read Along se lanzó por primera vez en India, y ahora está disponible en más de 180 países y en nueve idiomas, incluidos inglés, español, portugués e hindi. Google planea agregar más libros y funciones en el futuro.

