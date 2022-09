Huawei MatePad Pro 12.6 y MateBook E Go son oficiales: características y precios

septiembre 6, 2022

Huawei presentó dos nuevas tabletas que enriquecen la oferta de la casa china con una propuesta dedicada al mundo Android -HarmonyOS para ser precisos- y un el mundo de Windows. Hablamos de MatePad Pro 12.6 y MateBook E Go respectivamente, dos soluciones que se acaban de oficializar en el mercado chino y cuya llegada a occidente no se puede descartar del todo, pero de momento no hay indicaciones precisas al respecto. Vamos a ver qué ofrecen.

La nueva MatePad Pro 12.6 es una tablet basada en el sistema operativo Android con interfaz HarmonyOS 3 y que apuesta por la productividad, presentándose como un auténtico sustituto del PC para realizar tareas como gestionar la suite Office e incluso para la edición de video. Bajo el cuerpo de la tablet encontramos un SoC Kirin 9000E, una solución de gama alta pero ya algo anticuada (basada en GPU Cortex-A77 y A55 y Mali-G78 de 22 núcleos), acompañada de 8/12 GB de RAM y 128 /256/512 GB de memoria interna. Para completar el equipo encontramos un gran panel OLED de 12,6″, con una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz , ideal para consumir contenidos de todo tipo.

También tiene una batería de 10.050 mAh que integra soporte para carga rápida a 40 W por cable, 27 W para la inalámbrica y 10 W para el sistema de carga inalámbrica inversa integrado en la tablet. El conjunto está encerrado en un cuerpo de 286,5 x 184,7 x 6,5 mm y 609 gramos de peso.

Cámara y otras características

Huawei también ha equipado su tablet con una cámara frontal de 8 MegaPixeles y un módulo trasero que incluye una principal de 13 MegaPixeles, un gran angular de 8 MegaPixeles, flash LED y un sensor 3D para detección de profundidad. Por supuesto encontramos conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.2, un puerto USB Type-C 3.1 Gen 1, GPS, GLONASS, 4 micrófonos y el sistema de audio Huawei Sound que utiliza los 8 altavoces de la tablet para reproducir audio inmersivo y con cuerpo.

Al ser una tableta diseñada para la productividad, también hay soporte para el M-Pencil (también debería estar incluido en el paquete) y todas las funciones de software típicas de HarmonyOS que mejoran el uso del dispositivo en este campo, como el escritorio opcional interfaz y soporte completo para mouse y teclado.

En cuanto a la disponibilidad, los pedidos anticipados de MatePad Pro 12.6 comenzarán a partir de hoy, mientras que la venta de la tableta en colores negro, blanco y azul claro comenzará a partir del próximo 21 de septiembre.

Precios:

MatePad Pro 12.6 8/128 GB – 4.699 yuanes (unos 677 euros)

MatePad Pro 12.6 8/256 GB – 5.199 yuanes (unos 750 euros)

MatePad Pro 12.6 12/512 GB – 7.499 yuanes (unos 1.080 euros)

MateBook E Go

Sin embargo, en cuanto a MateBook E Go, la información es menos completa, ya que se detectó exclusivamente en el perfil de Weibo de Huawei. Sin embargo, sabemos que se trata de una plataforma basada en chips Intel, siendo un 2 en 1 equipado con Windows 11. Los otros detalles que surgieron se refieren a la presencia de una pantalla de 12,35″ con resolución 2,5K y tasa de refresco a 120 Hz (probablemente IPS, ya que no hay mención explícita a OLED), 8/16 GB de RAM y 256/512 GB de espacio de almacenamiento, compatibilidad con el M-Pencil , hasta 14 horas de autonomía y sistema de disipación pasiva.

MateBook E Go también está equipado con accesorios, en 4 colores diferentes, que agregan un soporte trasero y un teclado completo, para que también pueda usarse como una PC portátil real, así como en su formato tableta. Respecto a este último modo de uso, apuntamos que el dispositivo tiene un peso de 710 gramos y un grosor de 7,68 mm , por lo que en conjunto es muy bajo incluso para un uso en movimiento.

MateBook E Go está disponible para pedidos anticipados a partir de hoy, pero se comercializará a partir del 21 de septiembre en las dos versiones blanca.

Precios:

MateBook E Go 8/256 GB – 4.199 yuanes (unos 606 euros)

MateBook E Go 16/512 GB – 4.999 yuanes (unos 721 euros)

MateBook E Go Performance Edition ( probablemente con un chip de mayor rendimiento ) 16/512 GB – 5.499 yuanes (unos 793 euros)

Origen: Huawei MatePad Pro 12.6 e MateBook E Go sono ufficiali: le caratteristiche

