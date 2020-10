Infinix Zero 8i con pantalla de 90Hz y cámara de 48MP

octubre 9, 2020

Infinix ha lanzado una variante diluida, Infinix Zero 8i junto con Zero 8 en Pakistán. El nuevo teléfono inteligente tiene un precio menor que el anterior sin comprometer especificaciones como pantalla de 90Hz, cámaras de 48 Mpx y más.

El Infinix Zero 8i tiene un diseño, especificaciones y almacenamiento similares en forma de gema, pero difiere en las cámaras frontal y trasera. Para ser precisos, tiene una pantalla FHD + de 6,85 pulgadas similar a la Zero 8. También conserva el muestreo táctil de 180Hz y la frecuencia de actualización de 90Hz, que es la primera en un dispositivo Infinix. Debajo del capó, Mediatek Helio G90T impulsa el Zero 8i. Esto se combina con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento exactamente como el Zero 8 y también tiene una ranura MicroSD para expansión.

La diferencia radica en las cámaras

El Infinix Zero 8i alberga un 48 Mpx en lugar de 64 Mpx como lente principal, un ultra gran angular de 8 Mpx, dos lentes de 2 Mpx de profundidad y AI, y un flash LED. En la parte frontal, el agujero perforado en forma de píldora presenta un sensor principal de 16 Mpx en lugar de 48 Mpx, y una lente ultra ancha de 8 Mpx para selfies. Todo esto está respaldado por una batería de 4.500 mAh con soporte para carga rápida de 33W. Otras características incluyen material de enfriamiento de disipación de calor de 10 capas, certificación TUV Rheinland para juegos de alto rendimiento, motor de aceleración Smart Turbo V1.0.

Precio y disponibilidad

El Infinix Zero 8i se ejecuta en Android 10 con XOS 7 UI en la parte superior. Viene en opciones de color Black Diamond, Green Diamond y Silver Diamond. El único almacenamiento de 8GB RAM y 128GB tiene un precio de PKR 34.999 ($ ​​214) en comparación con PKR 39.999 ($ ​​244) para Zero 8. Los pedidos anticipados comenzarán a partir del 11 de octubre y el dispositivo se venderá a partir del 15 de octubre.

General Marca Infinix Modelo Cero 8i Fecha de lanzamiento 9 de octubre de 2020 Factor de forma Pantalla táctil Capacidad de la batería (mAh) 4500 Carga rapida Propiedad Colores Diamante negro, Diamante plateado, Diamante verde

Monitor Tamaño de pantalla (pulgadas) 6.85 Pantalla táctil si

Hardware Procesador ocho nucleos Marca del procesador MediaTek Helio G90T RAM 8GB Almacenamiento interno 128 GB

Cámara Cámara trasera 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx Enfoque automático trasero si Flash trasero si Cámara frontal 16 Mpx + 8 Mpx Cámara emergente No

Software Sistema operativo Android 10 Piel XOS 7

Conectividad Wifi si GPS si Bluetooth si Relámpago No

Sensores Sensor de huellas dactilares si Sensor de proximidad si Acelerómetro si Sensor de luz ambiental si

