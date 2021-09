Inteligencia artificial para modernizar Latinoamérica

septiembre 15, 2021

Un nuevo estudio de CAF analiza el enorme potencial de la inteligencia artificial para lograr Estados mas eficientes que ofrezcan mejores servicios públicos de salud, educación, justicia, tributación o gestión de residuos. El reporte también expone estrategias de adopción de la IA en los gobiernos de América Latina y urge a integrar principios éticos para reducir los riesgos asociados a estas tecnologías, como la privacidad o la seguridad de la información.

El uso de datos e Inteligencia Artificial (IA) están llamados a revolucionar las economías modernas, pero también tienen el potencial de transformar la forma en que los gobiernos ofrecen servicios públicos a sus ciudadanos. Según el reporte ExperiencIA: datos e inteligencia artificial en el sector público, publicado por CAF -banco de desarrollo de América Latina-, un uso responsable de la IA en el sector público puede ayudar a que la región dé un salto cualitativo en la provisión de servicios públicos, en la eficiencia de sus procesos burocráticos y en la rendición de cuentas a sus ciudadanos.

El estudio asegura que si bien el uso estrateìgico de los datos y la IA tiene un gran potencial para modernizar el sector puìblico, este solo beneficiaraì al conjunto de la sociedad bajo ciertas condiciones.

El informe también alerta de que las experiencias negativas con el desarrollo y uso de la IA, tanto a nivel puìblico como privado, pueden deteriorar la confianza de los diferentes actores en la tecnologiìa y, en consecuencia, minar su legitimidad para el uso puìblico. Por eso, hay que reconocer los posibles daños por abuso, mal uso, defectos de diseño o efectos indeseados, y garantizar el cumplimiento de un conjunto de principios éticos que prevengan y protejan contra esos riesgos.

“El uso de la inteligencia artificial ya es una realidad y se ha probado en el mundo y en la regioìn. No obstante, es importante descifrar y comprender su potencial, su alcance, los desafiìos y las posibilidades a las que nos enfrentamos. Esta tecnologiìa no es buena o mala en siì misma, depende de coìmo y para queì se utilice. Apropiarse de ella no supone cambios superficiales, sino trasformaciones profundas.

Por eso, el reporte busca mostrar el camino que otros han recorrido para aprender de esas experiencias, en general, esperanzadoras”, dice Carlos Santiso, responsable de la Dirección de Innovación Digital del Estado en CAF.