iPhone SE, iPhone 6s y iPhone 6s Plus podrían quedarse sin iOS 15

Malas noticias para los propietarios de algunos dispositivos aún válidos. Apple planea poner fin al soporte para actualizaciones para algunos de sus teléfonos inteligentes según los rumores «internos» recopilados por The Verifier. Es posible que el sistema iOS 15, que se dará a conocer en 2021, presumiblemente en septiembre, como de costumbre, no permitirá la actualización de algunos modelos como el iPhone SE, iPhone 6s y iPhone 6s Plus, haciéndolos obsoletos de facto.

Sin embargo, no hay problema para los dispositivos más recientes, como:

iPhone 7, iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus,

Los iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max,

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,

iPhone SE (2020),

Los iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini e iPhone 12.

La serie iPhone 6, que más tarde también incluyó iPhone 6S y iPhone 6S Plus, junto con el iPhone SE lanzado varios meses después, ha sido una de las series de iPhone más populares entre los usuarios. Muchos compradores todavía utilizan estos dispositivos que se lanzaron hace solo 5 años. La primera generación de iPhone SE se lanzó más tarde, en marzo de 2016, y en 2017 se lanzó la versión con mayor espacio de almacenamiento.

Escribe el portal que obviamente da como definitiva la decisión de la empresa de Cupertino:

“Ahora podemos informar por primera vez que la actualización del sistema operativo iOS 14 es en realidad la última actualización importante para la serie de dispositivos antes mencionada, ya que esos dispositivos dejarán de recibir actualizaciones y se limitarán solo a actualizaciones de seguridad. La actualización de iOS 15 será compatible con iPhone 7 y versiones posteriores y estará disponible en septiembre como es habitual en Apple en 2021”.

