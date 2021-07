julio 4, 2021

Volvemos con otra edición de la columna semanal Mejores aplicaciones y juegos gratuitos de Android. Aquí encontrarás las apps más emocionantes, interesantes y divertidas. Esta vez estamos viendo la undécima edición de la columna aplicaciones y juegos gratuitos para Android. Como de costumbre, será una combinación de productividad, privacidad, personalización y juegos adictivos.

Las mejores aplicaciones y juegos gratuitos para Android de la semana

Sin más preámbulos, vayamos directamente a la lista y exploremos las mejores aplicaciones y juegos gratuitos de Android.

1. CountThings from Photos

Esta es una aplicación basada en IA llamada CountThings from Photos. Como sugiere el nombre, la aplicación te permite contar cosas automáticamente con solo usar la cámara del dispositivo. En realidad, es bastante simple. Suponga que quiere contar muchas monedas. Todo lo que necesita hacer es abrir la aplicación, elegir la plantilla de monedas y tomar una foto. La aplicación se encargará de todas las matemáticas y generará un resultado que es el total de las monedas.

Hay una gran cantidad de plantillas de conteo en la tienda. Estamos hablando del recuento genérico al recuento de registros de alta precisión. El objetivo de CountThings from Photos es automatizar el proceso de conteo. Por supuesto, será más útil si se trata de grandes cantidades de artículos. Dicho esto, sigue siendo una aplicación divertida para probar y jugar con ella explorando más plantillas.

Lamentablemente, la aplicación no es completamente gratuita. Puede seguir usando las plantillas de demostración para siempre, pero para usar todo el catálogo, tendrá que desembolsar algo de dinero de su bolsillo.

Precio: Gratis (compras en la aplicación)

Descargas: 500,000+

Enlace para descargar: diríjase a Google Play Store para descargar la aplicación de inmediato

2. One Swipe Notes

Si es un usuario de iPad o Mac, entonces conoce la función de notas rápidas que permite a los usuarios crear notas rápidamente con solo deslizar el dedo desde la esquina inferior derecha. Bueno, gracias a la enorme comunidad de Android, la misma función ahora está disponible en la plataforma. Desarrollado por Yogesh Dama, los servidores de One Swipe Notes tienen exactamente el mismo propósito.

One Swipe Notes agregará un gesto lateral a su pantalla que le permitirá simplemente deslizarlo para acceder a las notas flotantes. Dado que es una naturaleza flotante, puede tomar notas rápidamente desde cualquier pantalla sin importar lo que esté haciendo. Por ejemplo, supongamos que está en una llamada telefónica y de repente necesita anotar información importante. En lugar de buscar un lápiz y papel, puede deslizar la barra y tomar notas. Es fácil.

Después de tomar las notas, por supuesto, puede agregar algunas funcionalidades adicionales dentro de la aplicación. Por ejemplo, puede establecer recordatorios, codificar con colores cada nota y más. Por supuesto, también puede controlar los gestos y la barra, como la posición, el color, el tamaño, el grosor y la transparencia.

Precio: Gratis (compras en la aplicación)

Descargas: 10,000+

Enlace para descargar: diríjase a Google Play Store para descargar la aplicación de inmediato

3. Privacy Dashboard – Panel de privacidad

Dado que las personas ahora se centran más en la privacidad, la comunidad de Android está encontrando formas únicas de ayudarlo a lograr sus objetivos de privacidad fácilmente. Privacy Dashboard muestra las aplicaciones que acceden a su permiso de privacidad sin avisarle.

La aplicación le brinda una vista de la línea de tiempo del acceso a la ubicación, el micrófono y la cámara. Desde el punto de vista de la experiencia del usuario, la aplicación ofrece una interfaz de usuario hermosa, limpia y mínima. Privacy Dashboard también le brinda indicadores de privacidad, lo que significa que no tiene que usar una aplicación adicional para ese propósito. La aplicación ofrece estadísticas de 24 horas de todas las aplicaciones que utilizan permisos.

La aplicación también ofrece una vista detallada de los permisos y el uso de la aplicación, lo que también es una buena adición. Por supuesto, Privacy Dashboard en sí necesita algún permiso para funcionar perfectamente. El desarrollador tuvo la amabilidad de hacer que la aplicación sea de código abierto, lo que significa que es completamente gratuita y seguirá siéndolo. Para colmo, no hay anuncios ni ventanas emergentes de ningún tipo y siempre lo apreciamos en nuestra lista de mejores aplicaciones y juegos gratuitos de Android.

Precio: Gratis

Descargas: 1,000+

Enlace para descargar: diríjase a Google Play Store para descargar la aplicación de inmediato

4. Buoy – Ponga su ahorrador de batería

Buoy es una aplicación de ahorro de batería de Android que no sabe que necesita a menos que la pruebe. Todos los teléfonos inteligentes Android vienen con una función de ahorro de batería incorporada. Pero la cuestión es que no es configurable ni personalizable de inmediato. Ahí es donde entra en juego Buoy. Buoy le permite controlar varios aspectos de su dispositivo para ahorrar más batería. Puede activar y desactivar determinadas funciones según sus preferencias.

Tiene varios perfiles, a saber, Ligero, Moderado, Alto y Extremo. Además, puede utilizar las configuraciones predefinidas o cambiarlas según sus preferencias. Puede anunciar el ahorro de energía a otras aplicaciones para que sepan qué tipo de perfil está activo. Puede controlar vibraciones, animaciones, disparadores de sonido, modo nocturno, ahorradores de datos, cortafuegos y mucho más. Hay algunas otras opciones, como sueño rápido, sensores opcionales, forzar verificación de antecedentes, forzar aplicaciones en espera y algunas más.

Todo esto combinado puede brindarle la libertad de controlar sus modos de ahorro de batería de la manera que desee. Bueno, la aplicación no es gratuita. Y si no es gratis, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Es una de esas aplicaciones que son extremadamente útiles y valen cada centavo. Hay una gran cantidad de ahorradores de batería gratuitos, pero en su mayoría más bloatware que útiles.

Precio: $ 1 (aprox.)

Descargas: 500+

Enlace para descargar: diríjase a Google Play Store para descargar la aplicación de inmediato

5. WellPaper

WellPaper es una aplicación de fondo de pantalla muy singular que cae en el territorio de los fondos de pantalla en vivo. La aplicación utiliza visualización de datos para crear un fondo de pantalla en vivo para usted. Puede pensar en WellPaper como un fondo de pantalla de Bienestar digital. Realiza un seguimiento del uso de su teléfono inteligente en varias categorías, como juegos, información y negocios, entretenimiento y más. Según su uso, la aplicación cambiará el contenido de su fondo de pantalla con cada color que representa una categoría diferente y el área el tiempo que pasa en esa categoría.

No suena tan bien, pero es una buena adición a tu colección de fondos. Personalmente, me resulta bastante útil poder echar un vistazo rápidamente al uso de mi teléfono inteligente directamente desde la pantalla de inicio. WellPaper ofrece tres diseños diferentes: composición, brillo y radial. A diferencia de la mayoría de los fondos de pantalla en vivo, WellPaper ahorra batería, ya que se actualiza cuando su dispositivo está desbloqueado.

Si está buscando obtener algo útil de su fondo de pantalla, WellPaper es su apuesta más cercana para hacerlo. Gracias a su singularidad, llegó a nuestra lista de mejores aplicaciones y juegos gratuitos de Android.

Precio: Gratis

Descargas: 100,000+

Enlace para descargar: diríjase a Google Play Store para descargar la aplicación de inmediato

6. Reckless Getaway 2

En un juego de Android Reckless Getaway 2, intentas escapar de la ley y eso no va a ser fácil. Para encabezar la lista de los más buscados, debes seguir sobreviviendo esquivando el calor y, por supuesto, tratar de no morir. Si no te gusta ser parte de una persecución de autos, también puedes deambular libremente. Para mantener las cosas interesantes, hay muchos autos épicos que puedes desbloquear. Los controles del juego también son bastante sencillos.

Después de pasar una buena cantidad de tiempo con este juego, las cosas pueden parecer repetitivas y un poco aburridas. Dicho esto, si no has probado este juego en absoluto, definitivamente deberías intentarlo.

Precio: Gratis (ofrece compras dentro de la aplicación)

Descargas: 5,000,000+

Enlace para descargar: diríjase a Google Play Store para descargar la aplicación de inmediato

7. Modern Warships: Sea Battle Online

Si buscas un juego épico de batallas navales en línea, Modern Warships es lo que quizás quieras instalar en tu teléfono inteligente Android. Es un juego de acción en línea realista en el que puedes luchar con tus amigos. Te convertirás en un capitán de los acorazados modernos. Los desarrolladores han hecho un trabajo impresionante al traer acorazados reales y realistas al título, lo que hace que la experiencia sea aún más divertida.

Además de varios acorazados, hay una amplia gama de armas como misiles, cohetes, ametralladoras y más. Para colmo, también podrás pilotar helicópteros de cubierta y aviones de combate. Es un título de batalla en línea que también alberga torneos semanales con premios en el juego. Si te gustan los acorazados, deberías intentarlo: sumérgete en gráficos de primera categoría.

Precio: Gratis (ofrece compras dentro de la aplicación)

Descargas: 1,000,000+

Enlace para descargar: diríjase a Google Play Store para descargar la aplicación de inmediato

Origen: Las mejores aplicaciones y juegos gratuitos para Android de la semana [11ª edición] – GizChina

