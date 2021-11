Lista de apps que dejan de funcionar en Android si haces root

noviembre 1, 2021

Cada vez es menos atractivo para los usuarios hacer root en los móviles. Uno de los motivos de ello es que al hacerlo hay apps que dejan de funcionar en Android. Hacerle root al teléfono permite eliminar restricciones de los fabricantes para sacar el máximo potencial a los smartphones. Por ejemplo puedes modificar la ROM o hacer overlook.

Los desarrolladores de aplicaciones han decidido en muchos casos no permitir el acceso a sus apps para los terminales rooteados. Una decisión drástica que dio comienzo de la mano de la propia Google, pero que después se ha extendido, provocando que cada vez este método se utilice y se recomiende menos incluso en terminales antiguos.

Las apps que dejan de funcionar en Android

Aunque no existe una lista oficial de aplicaciones a las que no podemos acceder teniendo un smartphone con root, se han podido ir descubriendo las apps que aplican estas medidas. Entre las más populares está Netflix, pues la plataforma de vídeo en streaming limita el acceso a todo aquel que haya ejecutado este destacado cambio en su móvil. Pero no es la única de este estilo, dado que HBO tampoco admite el acceso con esta medida.

Otra serie de aplicaciones que impiden esto son aquellas que se pueden usar para pagar con el móvil como por ejemplo Google Pay o las apps bancarias. De este modo, si hiciésemos root nos sería imposible pagar, pero además consultar los movimientos de nuestra cuenta bancaria desde la app oficial, pudiendo optar solamente por la versión web. Pero esto podría seguir creciendo según tratamos de descargar aplicaciones y sobre todo teniendo en cuenta que la propia Google ya ha querido en alguna ocasión bloquear por completo el acceso a Google Play para los usuarios root.

¿Por qué se han limitado?

