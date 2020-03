marzo 22, 2020

Los mejores juegos gratis de PS4 te sorprenderán tanto en términos de calidad como de gran variedad. Desde títulos multijugador populares como Fortnite y Smite hasta la adictiva acción de lucha de cartas de Gwent, hay algunos juegos gratuitos excelentes en muchos géneros diferentes. Incluso con la PS5 en camino pronto, hay muchas razones para comprar títulos gratuitos para tu PS4, especialmente porque muchos de ellos serán compatibles con la próxima consola de próxima generación de Sony.

Los mejores juegos gratis de PS4 en 2020

Imagen por Ivanko80 vía Shutterstock

Ya sea que estés buscando un juego de lucha, tu próximo Battle Royale favorito o algo casual para tu próxima sesión cooperativa, aquí están los mejores juegos gratuitos de PS4 que puedes conseguir ahora.

Smite

La mayoría de los juegos MOBA te colocan como un observador aéreo del campo de batalla, pero Smite te coloca justo detrás de tu personaje elegido, que será uno de los cientos de dioses de los panteones de todo el mundo enviados a la batalla contra los héroes enemigos y sus secuaces para destruir su Titán y ganar el partido. Smite, uno de los mejores juegos gratuitos de PS4, es fácil de aprender gracias a la configuración automática para nivelar las habilidades de tu personaje y comprar artículos clave. pero hay mucha profundidad y disfrute táctico en este combo de juego de acción MOBA / tercera persona.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2

No necesitas mantenerte al día con la enorme franquicia de películas, programas de televisión y otros juegos de Gundam para disfrutar de este juego multijugador . Dos equipos de seis se dirigen al campo de batalla a pie o en uno de los trajes de batalla mecánicos titulares de la serie. Puedes desbloquear más y más trajes mientras juegas, o pagar con dinero real para desbloquear una de las 130 mechas disponibles que te gustan de inmediato.

Genesis

Es difícil encontrar un título de MOBA (arena de batalla en línea multijugador) en las consolas, pero Genesis quiere ser la respuesta de PS4 a League of Legends y otros títulos masivos que residen en PC. Puedes elegir uno de los 28 héroes para participar en una batalla de 5 contra 5 en mapas temáticos de ciencia ficción con elementos que cambian dinámicamente, ya sea en el modo multijugador tradicional, un jugador o en una campaña cooperativa JcE.

Dauntless

Si te gusta Monster Hunter, este es uno de los mejores juegos gratuitos de PS4 para ti. Ya sea solo o con hasta otros tres compañeros, rastreas y derrotas a enormes bestias, luego llevas el botín a casa para mejorar tu equipo. El mundo también se presenta en un encantador estilo de dibujos animados, por lo que es una alegría contemplar mientras buscas tu próximo objetivo.

Apex Legends

Saluda al nuevo rey de la batalla real. Apex Legends le da un nuevo giro al género popularizado por PUBG y Fortnite, que ofrece un juego táctico basado en equipos en el que 20 escuadrones de tres batallan para ser el último equipo en pie. Apex Legends se destaca del grupo al permitirle elegir entre distintos personajes, cada uno con sus propias habilidades (a la Overwatch), creando infinitas posibilidades para la estrategia con su equipo. El brillante sistema de ping del juego te permite marcar ubicaciones, armas y enemigos para tus compañeros de equipo sin decir una palabra, y el movimiento suave y el tiroteo simplemente se siente genial: este es el equipo que entregó Titanfall , después de todo.

Dissidia Final Fantasy NT Edición gratuita

En una batalla entre los dioses de la protección y la destrucción, las dos deidades convocan a equipos de héroes de la serie Final Fantasy para luchar por ellos. En esta versión gratuita , puedes elegir entre una selección rotativa de cuatro luchadores de la lista original y luchar en combates en línea o fuera de línea, balanceando tus armas y lanzando hechizos en equipos de tres para derrotar a tus oponentes. No puedes jugar el modo historia del juego, pero puedes jugar en línea con personas que lo compraron y transferir tu progreso desde la versión gratuita si decides que lo disfrutas lo suficiente como para comprar la experiencia completa.

Fortnite Battle Royale

A pesar de la seria competencia de juegos como Apex Legends, Fortnite sigue siendo uno de los mejores juegos gratuitos de PS4 por una razón. Este juego de disparos multijugador tiene 100 jugadores en paracaídas en un campo de batalla y busca armas y suministros, luego lucha hasta que quede una persona o equipo en pie. Sin embargo, Battle Royale se destaca al incorporar la mecánica de construcción de bases del juego Fortnite central, que agrega una arruga emocionante a la fórmula al permitirte crear trampas y fortalezas mientras luchas para sobrevivir. Fortnite sigue siendo uno de los juegos más grandes del mercado gracias a las constantes actualizaciones y eventos en el juego, desde nuevas máscaras y cambios en el mapa hasta conciertos en vivo en el juego.. Su estilo artístico colorido y caprichoso también lo convierte en un gran punto de partida de Battle Royale para jugadores más jóvenes.

Dead or Alive 6: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters te permite probar uno de los juegos de lucha más grandes antes de comprarlo. Pero esta no es una demostración limitada: si bien estará limitado a un puñado de personajes (que giran regularmente), aún puede jugar la mayor parte de los modos de este frenético luchador 3D, incluido el modo de entrenamiento, las batallas en línea y un parte del modo historia del juego. Dead or Alive 6 evoluciona la icónica franquicia de lucha con un nuevo sistema de medidores que te permite desencadenar devastadores ataques Break, así como los gráficos más increíblemente realistas que la serie ha visto hasta ahora. Si te gusta lo que juegas, puedes comprar personajes individuales a la carta o actualizar al juego completo.

Gwent

¿Recuerdas a Gwent, el juego de cartas de The Witcher 3 en el que pasaste más tiempo jugando que en las misiones reales? Ese juego de cartas ahora es su propia experiencia independiente. Basándose en la iteración original de Witcher 3, Gwent es un juego de cartas coleccionables gratuito que se trata de personalizar tu mazo, convocar todo tipo de ataques y hechizos geniales, y burlar a tu oponente. Incluso si no eres fanático del universo de fantasía de CD Projekt Red, Gwent es uno de los mejores juegos gratuitos de PS4 para cualquiera que quiera un luchador de cartas adictivo.

Brawlhalla

Brawlhalla es lo más cerca que estarás de jugar Super Smash Bros en tu PS4, aunque es más que una simple imitación. Este frenético luchador de plataforma presenta un bello arte 2D dibujado a mano, un elenco colorido de personajes y un sistema de batalla único que te permite recoger armas que cambian totalmente tu estilo de lucha a medio camino. El juego es compatible con todo, desde combates locales de cuatro jugadores hasta intensos, uno a uno, partidos en línea competitivos, y puedes experimentarlo gratis. Lo único que tendría que pagar es el acceso permanente a todos los personajes del juego; de lo contrario, puedes elegir entre un grupo limitado de luchadores rotativos.

DC Universe Online

DC Universe Online es un juego de rol en línea multijugador masivo que te permite crear el héroe o villano de DC de tus sueños. El juego presenta una historia original llena de viajes en el tiempo, invasiones alienígenas y personajes icónicos como Lex Luthor y el Joker, así como un sistema de combate fluido y en tiempo real que te permite manejar (y personalizar) todo tipo de poderes y armas. Tendrá que pagar si desea ver los últimos capítulos de la historia de DCUO, pero puede experimentar una buena parte de lo que el juego tiene para ofrecer de forma gratuita.

Let It Die

El último juego de acción exagerado de la mente retorcida del famoso creador de juegos Goichi «Suda51» Suda, Let It Die es esencialmente una versión muy estilizada y alocada de Dark Souls. Lucharás por una torre llena de brutales enemigos para luchar y poderosos equipos para ganar, y cuando mueras, tu personaje será reanimado en los juegos de otros jugadores. Harás todo esto mientras sigues los consejos del tío Death, un Grim Reaper que anda en patineta (sí, lo has leído bien). Si te gustan tus juegos de acción difíciles, profundos y extremadamente raros, Let It Die te rascará esa picazón y algo más.

Paladins

Es fácil pasar a Paladins como un clon barato de Overwatch a primera vista, pero este juego de disparos basado en el equipo tiene sus propias peculiaridades especiales, y no cuesta nada jugar. Paladins se destaca de la multitud de tiradores de héroes al permitirte personalizar tu personaje a través de cartas coleccionables, agregando un nivel extra de estrategia al combate basado en objetivos probado y verdadero del juego. Con una rica estética de fantasía y una lista cada vez mayor de campeones, Paladins es un gran tirador de equipo para personas que no quieren pagar el dinero para Overwatch, o para aquellos que necesitan un descanso.

Star Trek en línea

Star Trek Online es un juego de rol en línea que te permite vivir cada fantasía que hayas tenido sobre ir audazmente a donde nadie ha ido antes. Esta aventura espacial de ciencia ficción te permite jugar como humano, como un clásico alienígena de Star Trek como Vulcan y Cardassian, o incluso como miembro de tu propia raza alienígena personalizada. Te involucrarás tanto en el combate de naves espaciales como en tiroteos en el terreno, todo mientras juegas a través de una rica historia que ofrece una gran cantidad de conocimientos nuevos para que los Trekkies incondicionales puedan hundir sus dientes. Si bien Star Trek Online le permite comprar divisas en el juego para cosas como atuendos y máscaras de barcos, también puede experimentar toda su historia de forma gratuita.

Warframe

Warframe ha existido desde el lanzamiento de la PS4, y el juego todavía está evolucionando. Este juego de disparos de ciencia ficción en línea te presenta como un ninja espacial futurista que comanda su propio Warframe: un robo-suit controlado a distancia que tiene sus propios ataques y habilidades. Puedes formar un equipo con amigos para abordar las misiones de la historia del juego o probar tu fuerza en el modo multijugador competitivo. Warframe está constantemente obteniendo nuevos personajes y contenido (incluida una expansión reciente que agrega un mundo abierto a la mezcla), lo que hace que este juego sea una gran elección para las personas que quieren saquear y disparar a través de un montón de mundos de ciencia ficción de aspecto genial.

