Mejores computadoras portátiles y de escritorio para regalar en Navidad

diciembre 8, 2020

A estas alturas, es probable que todos estén equipados para trabajar desde casa o para aprender a distancia, pero también es probable que algunas personas estén suspirando por una actualización de sus viejas computadoras. Aquí tenemos recomendaciones para regalar en Navidad de computadoras portátiles y de escritorio de marcas como Dell, Apple, Acer, HP, Lenovo y más que seguramente alegrarán el 2021 de alguien.

Los obsequios informáticos pueden ser complicados. Un jugador de PC tiene necesidades y expectativas muy diferentes a las de un estudiante que usa su dispositivo para procesamiento de texto o transmisión. Los profesores tienen necesidades diferentes a las de los desarrolladores de software. Cada persona necesita algo diferente en su escritorio que le ayude con su trabajo. Sin embargo, no se preocupe, ¡tenemos sugerencias para todos!

El Chromebook Lenovo IdeaPad Duet: es una tableta elegante de 10 pulgadas que ejecuta Chrome OS que viene con un teclado y un panel táctil desmontables a buen precio en Amazon. Es un poco pequeño, pero eso lo convierte en una excelente opción para regalar a niños pequeños.

Las computadoras portátiles para juegos de la serie G de Dell son más baratas que las de su división Alienware, pero aún pueden reproducir los últimos títulos AAA. Hay tres modelos separados que podrían ser el regalo perfecto para el jugador de tu vida: el G3, G5 y G7, disponibles en tamaños de 15 y 17 pulgadas. El G5 15 de gama media da en el blanco con una excelente relación precio-rendimiento, calidad de construcción y diseño.

Una pantalla más grande para alguien en su lista de compras que se siente apretado trabajando o estudiando en una computadora portátil pequeña, la HP Envy 17 es una computadora portátil de 17 pulgadas de sensación premium y rápida. No es increíblemente costosa por lo que puede ser una opción para regalar.

HP Spectre x360 13 (finales de 2019)

Un convertible de 13 pulgadas para regalar es el pequeño dos en uno de HP brinda toda la conveniencia del diseño convertible sin sacrificar la facilidad de uso. Para su adicto al trabajo favorito, tiene un botón de silencio de micrófono instantáneo, que se une a otras características de privacidad y seguridad como una cámara IR, un lector de huellas digitales y un interruptor para desactivar su cámara web. Además, está disponible con tecnología inalámbrica 4G LTE para que funcionen en cualquier lugar.

Una manzana barata. Esta es nuestra recomendación para aquellos que buscan regalar una computadora portátil MacOS para el uso básico diario. Apple redujo el precio de entrada a $ 1000, lo que hace que su computadora portátil más asequible sea mucho menos dolorosa para su billetera, para Apple. Pero sigue siendo una de las mejores computadoras portátiles disponibles en cuanto a duración, rendimiento y diseño de la batería. Tenga en cuenta que Apple acaba de lanzar versiones del Air que incorporan su propio procesador M1 en lugar de chips Intel. Encontramos su rendimiento bastante impresionante, pero todavía hay problemas de software, así que tenga cuidado antes de comprar.

Un MacBook Air para Windows. Disponible regularmente por menos de $ 750, este convertible delgado de 1 kilo 360 gramos, es una opción sólida para un destinatario de regalos que necesita una computadora portátil para la oficina o un estudiante que necesita una para el trabajo escolar. El chasis totalmente metálico le da una apariencia y sensación de primera calidad, y tiene un teclado cómodo y un panel táctil de precisión suave y sensible. Además, tiene una batería de larga duración para arrancar.

Una gran manzana para trabajar o aprender en casa. Con una cámara web mejorada con respecto a los modelos anteriores, esta computadora de escritorio favorita de los veteranos se adapta mejor a nuestras nuevas realidades remotas de 2020. Y usted sabe que probablemente haya al menos un amante de Mac en su lista de regalos que necesite una actualización.

Una PC de escritorio todo en uno que realmente lo hace todo. Si está buscando un gran regalo de PC para alguien que necesita (o quiere) una computadora de escritorio capaz de un poco de todo, la Envy 32 tiene un diseño inteligente y compacto con todo su espacio dedicado a una pantalla 4K grande y brillante y ofrece una potencia superior a la media para la edición de fotos o videos, un sistema de altavoces lo suficientemente decente para la edición básica de audio y el entretenimiento.

Una pequeña computadora de escritorio para juegos a la que no le falta potencia. El Trident X es rápido, cabe en un escritorio abarrotado y tiene lindas luces con ventiladores que se ven pero no se escuchan. Incluso la configuración básica tiene suficiente potencia para descender en espiral en Flight Simulator a 1440p y reproducir el movimiento más lento Deliver Us the Moon en 4K HDR. No es un regalo barato, pero tampoco es demasiado caro para la potencia que ofrece. Los modelos Corsair One son incluso más caros, a menos que opte por una configuración menor.

