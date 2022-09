Mejores relojes inteligentes para comprar en 2022

septiembre 14, 2022

Hemos recorrido un largo camino desde los primeros días del Galaxy Gear y el Moto 360. Esos relojes inteligentes no eran malos, pero los dispositivos portátiles modernos han llegado a un punto en el que todos son, bueno, inteligentes. Ya no son solo un reloj para mostrar la hora y las notificaciones del espejo desde tu smartphone. Los mejores relojes inteligentes del mercado en este momento pueden hacer mucho más, desde medir su frecuencia cardíaca y rastrear diferentes tipos de entrenamientos, hasta incluso darle acceso a asistentes digitales en su muñeca. Hay muchas cosas que puedes hacer sin tener que sacar el teléfono de tu bolsillo ahora.

También es cierto que tienes muchas más opciones en el mercado, por lo que es más difícil que nunca elegir un reloj que se adapte a tus necesidades. Si se está rascando la cabeza tratando de averiguar qué reloj inteligente comprar, entonces estamos aquí para ayudarlo. En esta publicación, veremos algunos de los mejores relojes inteligentes que puede comprar en el mercado en 2022.

El mejor reloj inteligente para usuarios de teléfonos Android: Samsung Galaxy Watch 5

Samsung actualizó recientemente su línea de productos con nuevas ofertas en forma de Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 5 Pro. El Galaxy Watch 5 normal abandona el apodo «Pro» junto con algunas características para mantener el precio bajo. Pero todavía ofrece mucho valor por el dinero. No te estás perdiendo ningún elemento esencial, ya que el modelo Galaxy Watch 5 Pro más caro solo tiene una pantalla y una batería más grandes junto con materiales de construcción de primera calidad. Eso puede ser un gran problema para muchos, pero el Galaxy Watch 5 normal sigue siendo suficiente para la mayoría de los usuarios que están cambiando de un reloj inteligente más antiguo o comprando uno por primera vez.

Entonces, ¿qué hace especial al Galaxy Watch 5? Para empezar, es uno de los pocos relojes inteligentes del mercado que ejecuta el software Wear OS 3. Los únicos otros dispositivos portátiles en el mercado que ejecutan Wear OS 3 son los relojes inteligentes de la serie Galaxy Watch 4 de Samsung o el Montblanc Summit 3, que es significativamente más caro y cuesta $ 1.300. Entonces, a menos que esté dispuesto a gastar mucho dinero en un accesorio, es mejor que compre el Galaxy Watch 5. Además de eso, también obtiene un montón de funciones útiles de seguimiento de la salud, lo que lo convierte en uno de los mejores relojes inteligentes de fitnes.

El Galaxy Watch 5 es compatible con todas las estadísticas de salud básicas que esperaría, incluido el nivel de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y más. Algunas características como el electrocardiograma (ECG) todavía están reservadas para aquellos que lo usan con teléfonos inteligentes Samsung, pero eso no quita el hecho de que es muy capaz. Algunas otras características notables del reloj incluyen una pantalla Super AMOLED, compatibilidad con GPS, una batería más grande con velocidades de carga más rápidas en comparación con su predecesor y más.

A fin de cuentas, el Samsung Galaxy Watch 5 es uno de los mejores relojes inteligentes que puedes comprar en el mercado, por lo que puede contar con que seguirá siendo una de las mejores opciones en el futuro, si no la mejor. No vale la pena actualizarse al Galaxy Watch 5 si ya tienes el Galaxy Watch 4 o el Galaxy Watch 4 Classic. Pero definitivamente es una opción sólida para aquellos que vienen de un reloj inteligente más antiguo o incluso para aquellos que están comprando su primer reloj inteligente para su teléfono Android.

Creemos que el precio de $ 280 del Galaxy Watch 5 lo convierte en una mejor opción para los compradores conscientes del presupuesto en comparación con los modelos Pro. Alternativamente, también puede considerar adquirir el Galaxy Watch 4 por un precio relativamente más barato si no se esfuerza por estar a la vanguardia de la tecnología.

El mejor reloj inteligente para usuarios de iPhone: Apple Watch Series 8

La llegada del nuevo Apple Watch Ultra puede haber empequeñecido el entusiasmo en torno al Apple Watch Series 8, pero eso no quiere decir que sea un mal reloj inteligente. En todo caso, el Apple Watch Series 8 sigue siendo uno de los mejores relojes inteligentes del mercado, y el que la mayoría de los usuarios de Apple deberían considerar comprar por encima de cualquier otra alternativa. Ofrece actualizaciones incrementales sobre el Apple Watch Series 7, pero eso no es necesariamente un problema considerando que Apple ha mantenido el precio inicial de $ 399.

El Apple Watch Series 8 se ve idéntico a su predecesor, con bordes redondeados, vidrio curvo y la misma corona digital y un botón en el costado. No podrá notar la diferencia entre un Apple Watch de la Serie 7 y la Serie 8, ya que el nuevo reloj también toma prestados los mismos colores. El color plateado es la única novedad de este año, pero incluso eso no hace que sea inmediatamente obvio que estás usando el nuevo Apple Watch Series 8.

Sin embargo, lo nuevo en el Apple Watch Series 8 es el sensor de temperatura. Este nuevo sensor alimentará los datos para ayudar con dos características clave del reloj: seguimiento del sueño y seguimiento del ciclo menstrual. La función avanzada de seguimiento de la fertilidad es lo que está recibiendo más atención y con razón. Hay estudios que demuestran que los cambios en la temperatura de la muñeca son buenos indicadores de la ovulación probable, por lo que esta es una característica interesante del Apple Watch que beneficiará a una gran parte de la población.

Otra novedad en el Apple Watch Series 8 es la función de detección de accidentes. El reloj inteligente de la compañía utilizará dos nuevos sensores de movimiento junto con un giroscopio y un acelerómetro mejorados para detectar un choque. El reloj luego llamará automáticamente a los servicios de emergencia e incluso notificará a sus contactos de emergencia. Ser capaz de obtener ayuda rápida en una circunstancia tan desafortunada podría ser una cuestión de vida o muerte, por lo que esta es una característica muy útil.

El resto de características son más o menos las mismas que el reloj antiguo. El nuevo Apple Watch Series 8 está disponible en dos tamaños: 41 mm y 45 mm. También tiene la opción de elegir entre acabado de aluminio y acero inoxidable, los cuales también están disponibles en GPS y GPS + Cellular. Además de la adición de las características antes mencionadas, no ha cambiado mucho con respecto al Apple Watch Series 7. Pero el hecho de que el Apple Watch Series 8 ahora comience al mismo precio de $399 lo hace mejor que el predecesor para los nuevos usuarios.

Los usuarios existentes de Apple Watch Series 7, por otro lado, pueden omitir el nuevo reloj si el nuevo sensor de temperatura y las funciones de detección de fallas no son lo suficientemente convincentes. Apple también ha presentado una nueva versión del Apple Watch SE con un precio más económico. Carece del nuevo sensor de temperatura, pero obtiene la función de detección de fallas además de algunas otras mejoras con respecto al modelo 2020. Según el precio que le coticen y sus requisitos específicos, estos dos relojes inteligentes podrían ser una mejor compra que el Apple Watch Series 8. Pero de cualquier manera, el Apple Watch Series 8 sigue siendo nuestra principal recomendación para los usuarios de Apple.

Smartwatch con mejor duración de batería: Garmin Instinct 2 Solar

Los relojes inteligentes han evolucionado mucho a lo largo de los años, ofreciendo características y mejoras que alguna vez pensamos que serían imposibles de incluir dentro de un dispositivo tan pequeño. Sin embargo, incluso los relojes inteligentes modernos dejan mucho que desear en el frente de la batería. Claro, puede obtener uno o dos días adicionales de uso entre los cargos, pero eso no es necesariamente una mejora radical. Bueno, esta es exactamente la razón por la que Garmin Instinct 2 Solar se destaca entre la multitud.

El Garmin Instinct 2 Solar viene con la promesa de una «duración de la batería interminable» para los usuarios activos que pasan algún tiempo al aire libre todos los días. Este reloj en particular se carga con un «vidrio de energía» transparente que cubre la pantalla y los paneles en los bordes a su alrededor. Este «vidrio de energía» transparente es capaz de mantener el reloj cargado para una duración de batería prácticamente ilimitada siempre que pase al menos tres horas todos los días bajo la luz solar directa. El objetivo es exponer el reloj a 50000 lux de luz todos los días para que no tengas que conectarlo a un cargador para obtener más energía.

Tres horas pueden parecer mucho en papel, pero probablemente ya pases tantas horas al aire libre dependiendo de tus actividades diarias. Para el uso regular en interiores durante, por ejemplo, los inviernos cuando no puede salir mucho o no recibe suficiente luz solar, el reloj le durará unos 15 días con una sola carga, lo que sigue siendo bastante recomendable dadas las características que aporta al reloj.

El Garmin Instinct 2 Solar carece de pantalla táctil, pero lo compensa con creces con su interfaz intuitiva basada en botones. Es compatible con todas las funciones inteligentes que esperaría de un reloj inteligente típico en 2022, incluidas las ventanas emergentes de notificación, GPS, seguimiento de ejercicios, seguimiento de frecuencia cardíaca y más. El Instinct 2 Solar realiza un seguimiento de una gran cantidad de actividades, como correr, caminar, andar en bicicleta, nadar, entrenamiento de fuerza, cardio y más. Se sincroniza con la aplicación Garmin Connect en su teléfono inteligente para brindarle información adicional también.

El Garmin Instinct 2 Solar viene en varios modelos diferentes, pero la versión estándar con carga solar comienza en $450. Eso lo coloca en la misma liga que algunos otros relojes inteligentes mencionados en esta colección, incluido el Apple Watch Series 8. Pero la carga solar es lo que hace que el Instinct 2 se destaque entre la multitud y es por eso que creemos que merece un lugar en nuestra colección. de los mejores relojes inteligentes.

El Instinct 2 Solar no es para todos, y ciertamente no para aquellos que pasan mucho tiempo en interiores. Pero si eres una persona activa al aire libre que pasa lo suficiente cada día bajo el sol, es posible que nunca tengas que enchufarlo para cargarlo. Si eso no te emociona lo suficiente, entonces es mejor que compres otros relojes mencionados en esta colección. El nuevo Apple Watch Ultra es un gran reloj a tener en cuenta, ya que viene con una duración de la batería ligeramente mejor en comparación con las opciones de la Serie 8. También está construido con materiales más resistentes y tiene una calidad de construcción robusta, por lo que podría ser el reloj perfecto para ti si estás involucrado en actividades deportivas extremas.

Mejor reloj inteligente híbrido: Withings Scanwatch

Los relojes inteligentes son excelentes y ofrecen muchas funciones útiles, pero nada supera la simplicidad y el aspecto clásico de un reloj analógico. Bueno, si prefiere lucir un reloj de aspecto simple en lugar de uno elegante con funciones llamativas, entonces puede considerar comprar un reloj inteligente híbrido. Los relojes inteligentes híbridos, para aquellos que no lo saben, se parecen a los relojes tradicionales pero ofrecen la inteligencia de los relojes inteligentes.

No hay escasez de relojes inteligentes híbridos en el mercado, pero creemos que Withings Scanwatch es una de las opciones disponibles en este momento. El Withings Scanwatch, es hermoso y tiene una calidad de construcción estelar. Su caja de acero inoxidable y su diseño minimalista gritan calidad de una manera que muchos relojes inteligentes modernos no logran hacer. Este reloj en particular también tiene una pantalla de cristal de zafiro, lo que significa que no lo rayará ni romperá fácilmente. Viene en tamaños de 38 mm y 42 mm, ambos parecen idénticos excepto por el tamaño.

El Withings Scanwatch viene con una pantalla monocromática PMOLED para mostrar cosas como notificaciones y lecturas de ECG en tiempo real. El resto del reloj inteligente se ve clásico sin disculpas, así que tenlo en cuenta. Hay una corona digital en el costado para compensar la falta de controles de pantalla táctil. Eso no es necesariamente un factor decisivo para este reloj, ya que no es un reloj inteligente completo que le permita interactuar con notificaciones o ejecutar aplicaciones en él.

Una de las características principales del Scanwatch es su monitor de electrocardiograma (ECG) incorporado. Además de realizar exploraciones ocasionales en busca de latidos cardíacos irregulares, el reloj también le notifica si su frecuencia cardíaca parece ser alta o baja con regularidad. Las lecturas de ECG registradas también se pueden compartir como PDF con un médico para registros médicos. En particular, el Scanwatch también viene con un oxímetro de pulso de grado médico para medir los niveles de saturación de oxígeno (SpO2). El reloj también puede usar el oxímetro de pulso para detectar alteraciones de la respiración mientras duerme.

La aplicación complementaria de Withings, que está disponible tanto en iOS como en Android, está repleta de un montón de funciones útiles. El Scanwatch también puede rastrear más de 30 actividades deportivas e incluso admite el seguimiento automático para actividades como caminar, correr, nadar, andar en bicicleta y más. Todos los datos relevantes se pueden encontrar en la aplicación complementaria. La compañía anuncia una duración de batería de 30 días para el Scanwatch, lo cual es bastante impresionante. Casi no hay relojes inteligentes que puedan durar hasta 30 días con una sola carga. Incluso si no alcanza la duración de la batería anunciada de 30 días, creemos que aún te durará más que muchas opciones disponibles en el mercado.

El Withings Scanwatch ahora está disponible para comprar en los EE. UU. por un precio inicial de $ 275.95 para la variante de 38 mm. El modelo de 42 mm cuesta $ 25 adicionales y ambos están disponibles para comprar en varios acabados diferentes. El Withings Scanwatch es significativamente mejor que muchos otros relojes híbridos en el mercado.

El mejor reloj inteligente resistente para la mayoría de los usuarios: Amazfit T-Rex 2

El Amazfit T-Rex 2 es uno de esos relojes inteligentes que nos resulta muy fácil recomendar. Cuesta menos de $200, tiene un aspecto resistente con una calidad de construcción impresionante y dura más de dos semanas con una sola carga. Puede que no sea el reloj inteligente más premium o con más funciones del mercado, pero funciona como se anuncia y sobresale en muchas cosas que harán que valga la pena comprarlo.

Una de las mejores cosas del Amazfit T-Rex 2 es su calidad de construcción. Tiene una construcción robusta con resistencia al agua 10ATM y certificación STD-MIL-810G. No está diseñado para el gusto de todos, pero creemos que habla bien con aquellos que compran relojes inteligentes resistentes para acompañar su estilo de vida activo. Como mencionamos en nuestra revisión de T-Rex 2, parece un reloj G-Shock, por lo que definitivamente no es para aquellos a quienes les gustan los relojes deportivos de apariencia minimalista.

Sin embargo, el Amazfit T-Rex 2 solo está disponible en un tamaño. Es más grande y voluminoso que muchos otros relojes inteligentes en el mercado, pero afortunadamente no es tan pesado como parece. El T-Rex 2 también está validado para resistir temperaturas extremas y condiciones ambientales desde 70 grados centígrados hasta -40 grados centígrados. También tiene un panel AMOLED en el frente que encontramos tan brillante y hermoso como las pantallas de otros relojes inteligentes premium en el mercado.

El Amazfit T-Rex 2 se ejecuta en el software personalizado de la empresa, pero ofrece un buen conjunto de funciones para complementar el hardware. No es el software más rico en funciones del mercado, pero tiene muchas cosas que me gustan. Funciona bien tanto con teléfonos Android como con iPhones, por lo que es algo que vale la pena apreciar. El reloj también ofrece muchas funciones de seguimiento de la salud para ayudarlo a controlar algunas métricas cruciales.

Desde el control de la frecuencia cardíaca hasta el seguimiento automático del sueño, el Amazift T-Rex 2 puede hacerlo todo, lo que lo hace mucho mejor que muchos otros relojes inteligentes que existen. Algunas otras características notables de este reloj incluyen la capacidad de medir el oxígeno en la sangre (SpO2) y los niveles de estrés, soporte para GPS y mucho más. También puede realizar un seguimiento automático de sus ejercicios, lo que es bastante bueno para un reloj que no cuesta tanto como muchas otras opciones premium.

A fin de cuentas, creemos que el Amazfit T-Rex 2 es un reloj inteligente sólido y resistente que puede mantenerse al día fácilmente con su estilo de vida activo. No hay escasez de relojes inteligentes resistentes en el mercado, pero creemos que compra este si está buscando un reloj inteligente resistente asequible que no tenga que cargar cada dos días. También lo ayudará a mantenerse en forma con todas las características de salud, por lo que creemos que vale la pena echarle un vistazo antes de mirar otros relojes. Pero realmente te tiene que gustar el aspecto resistente para poder vivir con este reloj.

El mejor reloj inteligente resistente para usuarios de iPhone: Apple Watch Ultra

El Apple Watch Ultra, como sugiere su nombre, es esencialmente una versión de gama alta del Apple Watch estándar. Este reloj en particular, sin embargo, está diseñado específicamente para los entusiastas del fitness y los atletas que exigen una mejor duración de la batería y una calidad de construcción duradera de su reloj inteligente. Apple dice que está diseñado para la resistencia, la exploración y las aventuras, y ofrece características relevantes para satisfacer las necesidades de aquellos con un estilo de vida extremadamente activo.

El Apple Watch Ultra está hecho de un cuerpo liviano de titanio de grado aeroespacial con una esfera plana de cristal de zafiro en la parte superior. También luce una corona digital más grande que está ranurada más profundamente en una carcasa que incluye un botón lateral. En particular, el Apple Watch Ultra también viene con un botón físico adicional en el lado izquierdo. Se llama botón de acción y se puede programar para activar entrenamientos, establecer puntos de referencia de la brújula y más.

El Apple Watch Ultra viene con una carcasa más grande de 49 mm, lo que lo convierte en el Apple Watch más grande hasta la fecha. La compañía está utilizando el espacio adicional para empacar una batería más grande con la que se dice que el reloj dura hasta 36 horas con una sola carga. De hecho, puede durar hasta 60 horas con una sola carga con la nueva configuración de bajo consumo de Apple, aunque habrá que esperar a que el reloj salga al mercado para confirmarlo. Sin embargo, la compañía confía bastante en que la batería durará lo suficiente para que los usuarios completen un triatlón de larga duración que incluye nadar 2,4 millas, andar en bicicleta 112 millas y una maratón completa de 26,2 millas.

El Apple Watch Ultra es más duradero que cualquier otro modelo de Apple Watch en el mercado. Está diseñado para resistir entornos y condiciones climáticas extremas. Según Apple, el reloj funciona en condiciones tan frías como -4 grados Fahrenheit (-20 ° C) hasta 131 grados Fahrenheit (55 ° C). También está certificado según MIL-STD-810H, una métrica utilizada para equipos militares y por OEM de equipos resistentes.

El Apple Watch Ultra también es adecuado para deportes acuáticos como kitesurf, wakeboard, buceo y más. También está certificado según WR100 y EN 13319, y también tiene un indicador de profundidad y una aplicación de profundidad dedicada para buceadores. Apple también ha diseñado una esfera de reloj Wayfinder personalizada para el Apple Watch Ultra. Viene con una brújula incorporada y espacio para hasta ocho complicaciones.

Además de todas las características adicionales, el Apple Watch Ultra ofrece la misma funcionalidad que el Apple Watch Series 8. Incluso viene con el nuevo sensor de temperatura y es compatible con la función de detección de fallas que se encuentra en el Apple Watch Series 8. El Apple Watch Ultra viene con tres nuevas bandas centradas en el deporte, que incluyen Trail loop, alpine loop y ocean band. Este nuevo reloj resistente para deportes extremos ahora está disponible y tiene un precio de $ 799, lo que lo convierte en uno de los modelos de Apple Watch más caros a la venta en este momento.

Claramente, Apple está tratando de competir con Garmin con el nuevo Apple Watch Ultra. Puede que no tenga tantas funciones como muchos otros relojes inteligentes de alta gama en el mercado, pero es una desviación sólida del Apple Watch clásico que hemos estado usando durante todos estos años.

El mejor reloj inteligente económico: Fitbit Versa 3

El Fitbit Versa 3 es sin duda uno de los mejores relojes inteligentes económicos que puedes comprar en el mercado en este momento. Es significativamente más barato que muchos de los relojes inteligentes mencionados en esta colección, pero aún ofrece un conjunto sólido de características. Los aspectos más destacados de Fitbit Versa 3 incluyen el seguimiento de la salud, el GPS incorporado e incluso soporte para un asistente de voz digital.

En términos de diseño, el Fitbit Versa 3 luce una esfera de reloj cuadrada protegida por Corning Gorilla Glass 3. Obtiene una pantalla de 1.58 pulgadas en el frente que es brillante, nítida y fácil de ver bajo la luz solar directa. Es compatible con la función siempre activa y tiene biseles más delgados que no dañan la vista. Fitbit también es compatible con esferas de reloj de terceros, por lo que obtienes un montón de opciones de personalización. El Versa 3 también abandona el botón físico a cambio de un botón lateral háptico con sangría. Funciona exactamente como un botón, pero la retroalimentación háptica no es lo suficientemente satisfactoria como para imitar la experiencia de usar un botón físico.

El Versa 3 está disponible en cuatro acabados diferentes, todos con un color diferente en la caja y la correa. La caja del reloj está hecha de aluminio, mientras que la banda incluida utiliza un «material flexible». El Versa 3 es resistente al agua hasta 50 metros, lo que significa que puedes darte un chapuzón en la piscina o en la playa mientras lo llevas puesto. Al igual que cualquier otro rastreador Fitbit, el Versa 3 también funciona con dispositivos Android e iOS.

En cuanto a los sensores, Fitbit Versa 3 viene con soporte para monitoreo continuo de frecuencia cardíaca y SpO2. Esto se suma al conjunto habitual de métricas de seguimiento, como el recuento de pasos, el seguimiento de actividades y más. El Versa 3 también es compatible con NFC para pagos sin contacto y también tiene un micrófono incorporado que le permite recibir llamadas telefónicas en la muñeca. Una de las mejores cosas de Fitbit Versa 3 es que te permite elegir entre el Asistente de Google o Alexa de Amazon como tu asistente de voz preferido.

Según Fitbit, el Versa 3 puede durar alrededor de una semana con una sola carga. Está a la par con lo que la compañía afirma para el Charge 5 también. Lo que es más impresionante es que puede obtener el valor de un día de carga en solo 12 minutos con el Versa 3. Puede que no sea el mejor reloj inteligente que existe, pero creemos que es excelente para aquellos que buscan comprar un rastreador de actividad física confiable que también duplique como un reloj inteligente. Fitbit Sense está equipado con más sensores para rastrear más métricas, pero creemos que Versa 3 ofrece un buen conjunto de características por el precio.

El Fitbit Versa 3 está disponible para comprar por solo $ 170 al momento de escribir este artículo, y creemos que es un precio sólido por todo lo que trae a la mesa. El único inconveniente de comprar Fitbit Versa 3 es la falta de una tienda de aplicaciones dedicada. Claro, puede instalar algunas aplicaciones, pero la selección es más débil en comparación con muchos otros relojes inteligentes mencionados en esta colección. El nuevo Fitbit Versa 4 soluciona algunos de esos problemas al ofrecer algunas mejoras de software, pero la experiencia general seguirá siendo la misma. Sin mencionar que el nuevo reloj también es más caro.

Mejor reloj inteligente alternativo: Apple Watch SE (2022)

Además del nuevo Apple Watch Series 8 y el Apple Watch Ultra, el gigante tecnológico de Cupertino también presentó el nuevo Apple Watch SE en su evento Far Out este mes. El Apple Watch SE (2022) reemplaza el Apple Watch SE original con un chip actualizado, una carcasa ligeramente rediseñada y más. También comienza a un precio más bajo ahora en comparación con el Apple Watch SE original (2020), lo que lo convierte en una opción sólida para aquellos que buscan comprar un Apple Watch más económico para emparejar con sus nuevos iPhones.

El nuevo Apple Watch SE (2022) cuesta hasta $150 menos que el nuevo Apple Watch Series 8, pero tiene el mismo chip S8. De hecho, el ultra caro Apple Watch Ultra también extrae su energía del mismo chip. En lo que respecta a las características, el Apple Watch SE (2022) admite el control de la frecuencia cardíaca y la capacidad de realizar un seguimiento de todo el conjunto estándar de entrenamientos. Sin embargo, se perderá ECG, SpO2 e incluso el nuevo sensor de temperatura, todos los cuales son compatibles con Apple Watch Series 8. La falta de ECG y SpO2 no es necesariamente un factor decisivo para muchos, pero Hubiera sido bueno tener el sensor de temperatura principalmente por sus aplicaciones en el seguimiento del sueño y del ciclo.

En cuanto al diseño, el nuevo Apple Watch SE (2022) se parece mucho a muchos otros Apple Watch modernos del mercado. Tiene biseles más gruesos en comparación con la nueva Serie 8, pero puede enmascararlo con bastante facilidad usando una esfera de reloj más oscura. La pantalla del nuevo Apple Watch SE es hasta un 30 por ciento más grande que la del Apple Watch Series 3. Este nuevo reloj inteligente económico de Apple también viene solo con una caja de aluminio. Puede obtenerlo en tres opciones de color, pero no hay opción de acero inoxidable, ya que tienden a ser muy caros.

La carcasa inferior del Apple Watch SE (2022) está hecha de materiales compuestos de nailon del mismo color que los biseles. El rendimiento general del nuevo Apple Watch SE debería ser significativamente mejor que el del modelo anterior. El nuevo chip S8 debería ayudar con la capacidad de respuesta y la confiabilidad en general, y creemos que te durará al menos unos años antes de rendirte. El nuevo Apple Watch SE ejecutará el nuevo watchOS 9 de la compañía y también incluirá soporte para la nueva función de detección de fallas.

En cuanto a la duración de la batería, Apple promete hasta 18 horas de uso con una sola carga. Es lo mismo que el modelo anterior, pero debería poder aprovechar el nuevo modo de bajo consumo para aprovechar más este dispositivo. Una de las mejores cosas del Apple Watch SE 2022 es que puede usar la función Configuración familiar de Apple para configurarlo para otra persona que no tenga un iPhone en su familia. Luego puede usar Configuración familiar para administrar, lo que lo hace perfecto para los padres que quieren que sus hijos usen el reloj sin un iPhone.

Pensamientos finales

Hay muchos relojes inteligentes en el mercado, pero hemos logrado destacar algunos de los mejores para reducir sus opciones. Los relojes inteligentes Galaxy de Samsung continúan siendo los mejores en este espacio, por lo que recomendamos elegir el Galaxy Watch 5 o el Galaxy Watch 5 Pro si desea que el mejor reloj inteligente se empareje con su teléfono Android. Aquellos que usan un iPhone pueden elegir el nuevo Apple Watch Series 8 o incluso el Apple Watch Series 7 a un precio con descuento. También hemos incluido algunas opciones únicas, como el Garmin Instinct 2 Solar y el nuevo Apple Watch Ultra para aquellos que quieren adquirir algo nuevo y emocionante. Los compradores económicos, por otro lado, pueden considerar revisar el Fitbit Versa 3 o el nuevo Apple Watch SE (2022) según sus preferencias.

Origen: Los mejores relojes inteligentes para comprar en 2022