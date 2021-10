Microsoft Office 2021 sin suscripción disponible desde el 5 de octubre y cuesta…

octubre 2, 2021

Office 2021 sin suscripción, dirigido a consumidores y estudiantes, no a usuarios empresariales, estará disponible en dos versiones. Office Home and Student 2021 costará 150 dólares, mientras que Office Home and Business 2021 costará 250 dólares. La versión para el hogar y el estudiante incluye Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Teams para PC y Mac. Home and Business incluye todo en Home and Student, además de Outlook para PC y Mac y los derechos para usar las aplicaciones con fines comerciales. Ambas variantes están limitadas para su uso en una sola PC o Mac y contarán con soporte durante cinco años.

Los desarrolladores de Microsoft le están dando a Office 2021 la misma actualización visual que están proporcionando a Microsoft 365. Esquinas redondeadas, una «paleta de colores neutrales», pestañas actualizadas en la cinta, la sincronización entre los temas de la aplicación y el modo claro / oscuro de Windows son parte de esta actualización.

Lo que incluye

Las aplicaciones de la suite (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher y Visio) recibirán la actualización de la interfaz de usuario. Microsoft 365 y Office 2021 visualmente actualizados funcionarán tanto en Windows 11 como en Windows 10.

Microsoft también está agregando algunas características a Office 2021 sin suscripción que ya están disponibles para los suscriptores de Microsoft 365. Estas incluyen la capacidad de «modernizar» fórmulas en Excel, grabar presentaciones de PowerPoint con mayor facilidad y acceder a contenido más creativo. Como han dicho voceros de la empresa, Microsoft no está poniendo a disposición todas las funciones de Microsoft 365 en Office sin suscripción, por lo que cosas como sugerencias gramaticales avanzadas en Microsoft Editor y Presenter Coach en PowerPoint no serán parte de la versión «perpetua».

Microsoft pondrá a disposición las actualizaciones visuales de las aplicaciones en Microsoft 365 a partir del 5 de octubre. Los voceros de Microsoft dijeron que agregarían funciones de Consumer Teams tanto a Microsoft 365 como a Office 2021 durante octubre y noviembre para que los usuarios puedan ejecutar Teams en Windows 10 y Mac OS.

Origen: ZDNet

