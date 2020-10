Minecraft requerirá una cuenta de Microsoft para jugar a partir de…

octubre 23, 2020

Los jugadores de Minecraft han podido jugar sin una cuenta de Microsoft durante los últimos seis años que la compañía es propietaria del juego, pero eso cambiará en 2021, anunció en el blog oficial de Minecraft. Los jugadores que posean la versión original del juego y no cambien a una cuenta de Microsoft no podrán jugar.

Imagen: Pixabay

El juego ha existido en dos versiones desarrolladas por separado desde su lanzamiento en 2011 en consolas. Anteriormente, Minecraft: Java Edition original usaba cuentas de Mojang, mientras que Minecraft: Bedrock Edition, el nombre de la consola y la versión de la tienda de Windows del juego, usaba cuentas de Microsoft. Después de este cambio, las cuentas serán las mismas, pero aún no hay juego cruzado: aún no podrás jugar con amigos usando la otra versión del juego.

Mojang dice:

Que los jugadores que migren de las cuentas de Mojang no perderán ninguna información y que las nuevas cuentas ofrecerán autenticación de dos factores (2FA) y otras características de seguridad previamente disponibles en Bedrock Edition del juego, como controles parentales y la capacidad de bloquear chats y invitaciones: una preocupación para los jugadores más jóvenes en los servidores multijugador.

Los jugadores recibirán un correo electrónico en lotes en los próximos meses sobre cómo migrar y recibirán una notificación adicional en su página de perfil cuando puedan crear una nueva cuenta. Junto a la publicación del blog, Mojang creó un video para explicar el cambio y adelantarse a las quejas de los jugadores:

Para cualquiera que esté preocupado, el video es tranquilizador sobre la compatibilidad del contenido generado por el usuario y el modo multijugador, pero hace algunas suposiciones importantes sobre lo positivo que se sentirá. El video tampoco menciona algo que podría enojar a muchos jugadores: los nombres de usuario de los reproductores de Java Edition están en riesgo.

Nombre de usuario

En los artículos de soporte que abordan el cambio, Mojang deja claro que su nombre de usuario no se verá afectado en el juego. Pero si alguien ya está usando su nombre o no cumple con los estándares de Microsoft, es posible que se vea obligado a iniciar sesión con uno diferente. Puede que no haya tantos nombres disponibles para elegir, dado que los jugadores de consola han tenido ocho años para elegirlos.

Si bien no es tan incendiario como la decisión de Facebook de exigir cuentas de Facebook para el uso de auriculares Oculus, Minecraft sigue siendo uno de los juegos más grandes del mundo y ahora muchos jugadores tendrán que tomar medidas si aún quieren jugar.

Origen: Minecraft requerirá una cuenta de Microsoft para jugar en 2021 – The Verge

