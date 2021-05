Misterioso sistema operativo Google Fuchsia está aquí y se está utilizando en...

mayo 26, 2021

Desde 2016, uno de los mayores misterios en los círculos tecnológicos era» ¿Qué es el sistema operativo Google Fuchsia?» ¿Un reemplazo de Linux? ¿Una distribución de Linux específica de Google? ¿El fin de Android? Eventualmente aprendimos que Fuchsia no era Linux, pero podría ser un reemplazo de Linux en algunas situaciones. Por fin, finalmente lo sabemos. Es, al menos en su primera versión, un sistema operativo de Internet de las cosas (IoT).

Según 9to5Google, «Fuchsia, ahora se está ejecutando en dispositivos Made by Google reales, es decir, el Nest Hub de primera generación». El Nest Hub es una combinación de pantalla inteligente y altavoz inteligente controlado por voz. Sin embargo, la versión que recibe la actualización del sistema operativo es el modelo 2018. El nuevo Nest Hub 2021 salió al mercado en abril de 2021. Los Google Nest Hub de primera generación todavía están disponibles. Sabemos que esta historia es precisa porque Petr Hosek, líder técnico del equipo de la cadena de herramientas de Google Fuchsia OS, anunció en Twitter que » no se envía un nuevo sistema operativo todos los días, pero hoy es ese día».

Es posible que los propietarios de Google Nest no noten la menor diferencia. Si bien Google ha comenzado a actualizar el Nest Hub de primera generación, la actualización no cambiará ninguna de sus funciones. Si todo funciona bien, los usuarios normales nunca notarán que está ejecutando Fuchsia OS en lugar de su sistema operativo original basado en Linux. Google puede hacer esto porque su experiencia de visualización inteligente está construida con Flutter, su marco universal para crear interfaces de usuario.

Para los desarrolladores, Google abrió las puertas a los desarrolladores de Fuchsia OS de terceros en diciembre de 2020. El código de Fuchsia OS en sí es de código abierto bajo la licencia Apache 2. Puede desarrollar y trabajar en el sistema operativo en Linux. Fuschsia OS está escrito en C++, Rust y Dart con algunos códigos antiguos escritos en C.

Debajo de todo está el kernel del sistema operativo Zircon. Está escrito principalmente en C++. Este microkernel también incluye un pequeño conjunto de servicios de espacio de usuario, controladores y bibliotecas. Estos se utilizan para iniciar el sistema, hablar con el hardware, cargar procesos del espacio de usuario y ejecutarlos, y no mucho más. El kernel gestiona varios tipos de objetos diferentes. Aquellos a los que se puede acceder directamente a través de llamadas al sistema son las clases C++.

Fuchsia es un sistema operativo modular basado en objetos. Esto implica que podrá usarlo en dispositivos de baja potencia y recursos mínimos hasta las PC. Simplemente agregará los módulos de objeto que necesitará para cada dispositivo. Entonces, ¿a dónde va Fuchsia OS desde aquí? Todavía no lo sabemos. Pero, como mínimo, sabemos que jugará un papel importante en los planes de IoT de Google.

Origen: Google Fuchsia OS finalmente se lanza | ZDNet

