MIUI 13: lista de teléfonos inteligentes que deberían recibir la actualización

En noviembre del año pasado, apareció información de que MIUI 13 debería presentarse en el segundo trimestre de 2021. No hay razón para no confiar en esta información, porque proviene del moderador del foro Mi Community. Recientemente, se difundió por la red la noticia de que el anuncio de MIUI 13 será el 25 de junio.

No es difícil suponer que el lanzamiento inicial de la nueva versión de la interfaz de usuario se llevará a cabo en China y luego se anunciará en el mercado global. Naturalmente, muchos están interesados ​​en las innovaciones y cambios que traerá MIUI 13. Pero una pregunta igualmente importante: qué teléfonos inteligentes pueden esperar recibir la nueva versión del firmware. RPNA ha compilado una lista de 80 dispositivos que pueden recibir la actualización a MIUI 13.

Lista de dispositivos Redmi que podrían recibir MIUI 13:

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro +

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30s

Redmi K30 Ultra

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro

Lista de dispositivos Xiaomi Mi que podrían recibir MIUI 13:

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Juvenil 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer

Lista de dispositivos Poco que podrían recibir MIUI 13:

Poco M2 Reloaded

Poco X3 Pro

Poco F3

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco C3

Lista de dispositivos Black Shark que podrían recibir MIUI 13:

Black Shark 4 Pro

Black Shark 4

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3

Black Shark 2 Pro

Black Shark 2

Black Shark 3S

Estos teléfonos inteligentes Xiaomi que podrían (o no) recibir MIUI 13

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A3

Recalcamos que esta lista no es oficial y está recopilada teniendo en cuenta la política de distribución de actualizaciones adoptada por Xiaomi. La lista final de aquellos dispositivos que recibirán MIUI 13 puede diferir, pero no significativamente. No hay duda de que todos los teléfonos inteligentes de la compañía lanzados en 2020 y 2021 bajo las marcas Xiaomi, Poco, Redmi y Black Shark definitivamente recibirán la nueva versión de firmware.

