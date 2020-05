Navegador privado Tor: guía para principiantes

mayo 22, 2020

Si es nuevo en la privacidad y seguridad de Internet, probablemente ya haya leído referencias a un navegador privado llamado Tor, un software de Internet ampliamente aclamado con su propio navegador de Internet. Tor es aceptado por los aficionados a la privacidad por su cifrado confiable y su historial de cubrir las pistas de Internet de los usuarios. A primera vista, la terminología en torno a Tor puede parecer intimidante y extraña. Sin embargo, no te preocupes. Es más simple de lo que parece. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre Tor.

Imagen vía Depositphotos

¿Qué es tor?

A mediados de los años 90, cuando la Marina de los EE.UU. estaba buscando formas de comunicar de manera segura la información confidencial de inteligencia, un matemático y dos informáticos salieron del Laboratorio de Investigación Naval con algo llamado «enrutamiento de cebolla». Era un nuevo tipo de tecnología que protegería su tráfico de Internet con capas de privacidad. En 2003, el proyecto Onion Routing, acrónimo Tor, estaba en manos del público, donde su vasta red de usuarios, el motor que permite Tor, ha seguido creciendo. Hoy, miles de voluntarios en todo el mundo están conectando sus computadoras a internet para crear la red Tor al convertirse en «nodos» o «retransmisores» para su tráfico de internet.

En un nivel básico, Tor es un tipo de red conectada a Internet con su propio navegador privado de Internet. Una vez que se conecta a Internet con el navegador Tor, su tráfico de Internet se despoja de su primera capa de información de identificación cuando ingresa a la red Tor, y luego se envía rebotando a través de esos nodos de retransmisión, que sirven para cifrar y privatizar sus datos, capa por capa, como una cebolla. Finalmente, su tráfico llega a un nodo de salida y deja la red Tor para la web abierta.

Una vez que está en la red Tor, es casi imposible para otros rastrear la ruta maníaca de pinball de su tráfico en todo el mundo. Y una vez que abandona la red Tor a través de un nodo de salida, el sitio web que ve (suponiendo que tenga HTTPS delante de su dirección) no está seguro de qué parte del mundo proviene, ofreciéndole más privacidad y protección.

¿Cómo uso Tor?

La navegación web normal es fácil con Tor. Dirígete al sitio oficial y descarga el navegador Tor. Siga las instrucciones de instalación como lo haría con cualquier otro programa. Cuando abra Tor por primera vez, el programa le pedirá que configure su conexión (si se encuentra en un país donde Tor ha sido prohibido, como China o Arabia Saudita) o que simplemente se conecte. Una vez que hagas clic en conectar, Tor puede tardar unos minutos en encontrar un conjunto de relés para conectarte.

Pero una vez que esté dentro, puede usar Tor tal como lo haría con cualquier otro navegador. También se le pedirá que revise la configuración de seguridad de su navegador Tor. Si busca la máxima privacidad, le aconsejo que deje la configuración en sus selecciones predeterminadas.

Si comienza a experimentar velocidades más lentas de lo normal, puede poner a Tor en acción al buscar una ruta de conexión más rápida al sitio web que está tratando de ver. En la esquina superior derecha del navegador Tor, haga clic en el icono del menú de tres líneas y seleccione Nuevo circuito Tor para este sitio. El navegador Brave centrado en la privacidad también tiene una opción para enrutar el tráfico a través de Tor cuando está dentro de una ventana privada.

¿Hay algún inconveniente en usar Tor?

Debido a que Tor es una red dirigida por voluntarios, la velocidad a menudo puede ser un problema. A medida que su tráfico se mueve de un nodo a otro, es probable que note más pérdida de velocidad que, por ejemplo, con la mayoría de las redes privadas virtuales comerciales. Esto se vuelve particularmente notable si intentas ver la transmisión de contenido de Netflix a través de Tor o hacer llamadas telefónicas de voz sobre IP o videollamadas con una aplicación como Zoom. La tecnología Tor no está necesariamente diseñada para proporcionar experiencias de audio y video sin interrupciones.

Hablando de videos, también hay límites a la cantidad de privacidad que Tor puede ofrecerle si habilita ciertos complementos multimedia del navegador como Flash. Del mismo modo, el complemento JavaScript de su navegador, que le permite ver muchos medios integrados de sitios web, aún puede filtrar la información de su dirección IP. Torrentizar archivos con Tor también lo expone a riesgos de privacidad. Debido a estos riesgos, la configuración de privacidad de Tor tiene este tipo de complementos deshabilitados de forma predeterminada.

Si solo está buscando hacer una lectura general diaria de Internet utilizando un navegador que oculte mejor su tráfico de espías, Tor probablemente no sea la mejor opción debido a su baja velocidad e incompatibilidad con la mayoría de los medios integrados. Pero si está lo suficientemente preocupado por la privacidad en torno a un tema particular de investigación en Internet (y no tiene una VPN), Tor es probablemente la mejor opción para usted.

¿Tor funcionará con una VPN?

En algunos casos, si. Sin embargo, la mayoría de las veces se necesitan algunos conocimientos para poder configurar la conexión de su VPN para que funcione en armonía con Tor. Si no lo hace bien, puede arriesgarse a que Tor y su VPN sean ineficaces cuando se trata de proteger su privacidad. Recomendamos familiarizarse con ambos tipos de software antes de casarse con los dos.

En el lado positivo, sin embargo, una combinación exitosa de los dos puede ser útil. Mientras Tor protege su tráfico de Internet, su VPN se puede configurar para cifrar el tráfico de Internet de cualquier otra aplicación que se ejecute en su dispositivo en segundo plano.

Origen: What is Tor? A beginner’s guide to using the private browser

