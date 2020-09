Ni Samsung ni LG podrán venderle componentes a Huawei a partir de…

septiembre 9, 2020

Samsung, LG Display y otros fabricantes de componentes electrónicos como SH Hynix dejarán de suministrar partes a Huawei. La decisión tiene su origen en el endurecimiento de las sanciones del gobierno de Trump al fabricante chino.

Imagen por B.Zhou vía Shutterstock

El próximo 15 de septiembre entra en vigor un nuevo capítulo en esa larga lista de sanciones que restringe precisamente el suinistro de componentes. La sanción impide a terceras compañías no estadounidenses vender a Huawei componentes que incluyen algún tipo de tecnología estadounidense en su fabricación. La decisión afecta por ejemplo al suministro de paneles para las pantallas de sus teléfonos.

Samsung y LG Display se cuentan, de hecho, entre los mayores fabricantes de pantallas del mundo. Desde Samsung no han hecho declaraciones al respecto, pero LG ha emitido un comunicado a Reuters en el que estiman que la medida no tendrá un efecto muy grave (para ellos al menos) porque sus cifras de suministro de paneles a Huawei no eran muy elevadas.

La nueva lista de medidas se aprobó en agosto y viene a sumarse a las de mayo que ya impidieron a fabricantes como Qualcomm o la taiwanesa SMIC vender sus chips a Huawei sin la obtención de una licencia especial.

Huawei ya había anunciado que dejaría de producir su marca propia de procesadores Kirin. Actualmente los utiliza en la mayoría de sus ‘smartphones’ y tabletas. Dejará de fabricarlos el próximo 15 de septiembre debido a las sanciones de Estados Unidos, que prohíben la colaboración de empresas estadounidenses de chips con Huawei.

