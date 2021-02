Nuevo Galaxy F62 con cámaras cuádruples de 64MP y súper batería

febrero 15, 2021

Samsung anunció el Galaxy F62 con el procesador insignia Exynos 9825 de 7 nm para brindar un rendimiento ultrarrápido y una eficiencia energética para los clientes jóvenes de la generación Z y la generación del milenio. El Galaxy F62 no solo ofrece un rendimiento insignia, sino que también viene con la mejor batería de su segmento de 7000 mAh y una impresionante cámara cuádruple de 64 Mpx.

“Los consumidores de la generación Z y los millennials son usuarios avanzados y necesitan un teléfono inteligente que sea lo suficientemente rápido para mantenerse al día con su estilo de vida. Con el Galaxy F62, hemos hecho lo que nunca antes se había hecho al redefinir la velocidad y el rendimiento para nuestros consumidores jóvenes. Por primera vez, hemos acoplado el procesador insignia Exynos 9825 con una batería de 7000 mAh líder en la industria. Creemos que esta es una propuesta ganadora y el Galaxy F62 se convertirá en un punto de referencia en velocidad al permitir que nuestros consumidores rompan barreras y vivan la vida al máximo”, dijo Aditya Babbar, director de negocios móviles de Samsung India.

Dijo Aditya Soni, director senior de Smartphones de Flipkart:

“Samsung y Flipkart comparten una sólida asociación impulsada por la innovación y una mentalidad de cliente primero. Con el lanzamiento de Galaxy F62, Samsung está trayendo especificaciones emblemáticas tan esperadas como el procesador Exynos 9825 y la batería de 7000mAh a un gran dispositivo. Los consumidores pueden actualizar a Galaxy F62 a través del plan Flipkart Smart Upgrade impulsado por Galaxy Forever, donde deben pagar solo el 70% del costo del teléfono. Después de 1 año, pueden optar por cambiar el dispositivo por un nuevo modelo o optar por mantener el mismo dispositivo pagando el 30% restante del precio original. Esta es una forma inteligente y asequible para que los consumidores actualicen sus teléfonos inteligentes, de modo que los precios no sean un impedimento para cumplir sus aspiraciones».

Galaxy F62: rendimiento y eficiencia reinventados

El nuevo Galaxy viene con un procesador Exynos 9825 de 7nm para brindar experiencias móviles poderosas, desde juegos de vanguardia y rendimiento de gráficos en un paquete de bajo consumo hasta funciones de cámara inteligente, para que siempre obtenga la toma perfecta.

La CPU octa-core del Exynos 9825 incluye una gran cantidad de caballos de fuerza en un paquete pequeño. Con una arquitectura de tres clústeres que consta de dos CPU personalizadas de cuarta generación: dos núcleos Cortex-A75 para un rendimiento óptimo y cuatro núcleos Cortex-A55 para una mayor eficiencia, el Exynos 9825 le permite hacer más cosas sin importar lo que haga. Gracias a la velocidad de reloj mejorada de los dos núcleos Cortex-A75 y la tecnología EUV de 7 nm, el Exynos 9825 es rápido como un rayo y ahorra energía para que obtenga un rendimiento optimizado sin sacrificar la duración de la batería.

Juegos móviles

Ya sea que esté asaltando mazmorras, luchando contra zombis o compitiendo por todo el mundo, el Exynos 9825 de 7 nm está diseñado para el futuro de los juegos móviles. Equipado con la GPU Mali-G76 MP12 que funciona a velocidades de reloj más rápidas, en comparación con las generaciones anteriores, el Exynos 9825 de 7 nm ofrece un rendimiento de gráficos potente para juegos inmersivos. Galaxy F62 también viene con un refuerzo de juego incorporado que optimiza su dispositivo mientras juega para brindarle una experiencia de juego fluida e inmersiva, ahorrar energía y evitar el sobrecalentamiento. Combinado con un rendimiento mejorado de la CPU que permite tiempos de carga más rápidos, el juego nunca ha sido más fluido que con el Exynos 9825 de 7 nm.

La Unidad de Procesamiento Neural (NPU) integrada en el Exynos 9825 de 7 nm ofrece nuevas posibilidades para la IA en el dispositivo, desde el reconocimiento de objetos para fotos optimizadas, hasta un conjunto de funciones de inteligencia que mejoran el rendimiento, como el reconocimiento de patrones de uso y una precarga de aplicaciones más rápida.

La eficiencia energética y el rendimiento son lo primero con el Exynos 9825, el primer procesador móvil de la industria construido con tecnología de procesamiento EUV de 7 nm. EUV, o litografía ultravioleta extrema, permite a Samsung aprovechar las longitudes de onda ultravioleta extremas para imprimir circuitos más finos y desarrollar un procesador más rápido y con mayor eficiencia energética.

Galaxy F62 – Cámara cuádruple versátil

El Galaxy F62 tiene una configuración versátil de cuatro cámaras, con sensor principal Sony IMX 682 de 64 Mpx para capturar fotos impresionantes, de día o de noche. La lente ultra gran angular de 12 Mpx del Galaxy F62 tiene un campo de visión de 123 grados para capturar el mundo tal como lo ves, mientras que la lente macro dedicada de 5 Mpx hace un gran trabajo al capturar tomas de primeros planos. La lente de profundidad de 5 Mpx del Galaxy F62 toma increíbles retratos con enfoque en vivo. Galaxy F62 tiene una capacidad de video increíble con grabación 4K y admite modos de hiperlapso nocturno, cámara lenta y súper estable. La cámara frontal de 32 Mpx del Galaxy F62 también admite grabación de video 4K y selfies en cámara lenta.

Galaxy F62 combina un potente hardware de cámara con funciones Intelli-Cam como «Single Take» para elevar la experiencia de la cámara a un nivel completamente nuevo. Con la nueva y mejorada «Toma única», todo lo que tiene que hacer es presionar grabar en el momento correcto y Galaxy F62 capturará el metraje, hasta 15 segundos, y luego usará IA para producir hasta 14 salidas diferentes: 10 fotos y 4 videos. La toma única está disponible tanto en la cámara frontal como en la trasera.

Galaxy F62: batería de 7000 mAh

El nuevo Galaxy F62 viene con una batería de 7000 mAh, la innovación líder en la industria de Samsung hecha a medida para la Generación Z y los jóvenes millennials que pasan cada vez más tiempo en su dispositivo móvil. El Galaxy F62 viene con un cargador ultrarrápido tipo C de 25 W en la caja que recarga la batería de 7000 mAh del teléfono inteligente en menos de 2 horas. Galaxy F62 también tiene carga inversa y viene con un cable de Tipo C a Tipo C, lo que permite a los consumidores jóvenes compartir su poder mientras viajan.

Samsung Galaxy F62 cuenta con una pantalla Super AMOLED Plus Infinity-O de 6.7″ FHD + para una experiencia de visualización inmersiva e ininterrumpida. La pantalla es brillante y vívida, admite 16 millones de colores, brillo máximo de 420 Nits y una relación de contraste de 1000000: 1. Galaxy F62 viene en un diseño de gradiente láser único que tiene biseles minimizados para un agarre ergonómico. El teléfono inteligente tiene solo 9,5 mm de grosor y pesa solo 218 gramos.

Galaxy F62: software potente e intuitivo

Galaxy F62 es compatible con Android 11 y One UI 3.1, lo que llevará la experiencia del usuario al siguiente nivel con un diseño refinado, personalización mejorada y un mayor control de las funciones en las que más confías para ayudarte a hacer más.

Los consumidores de Galaxy F62 también obtienen la función AltZLife que mejora el nivel de privacidad del teléfono inteligente. Con AltZLife, los usuarios de Galaxy F62 pueden cambiar rápida y fácilmente entre el modo normal y el modo privado (Carpeta segura) simplemente haciendo doble clic en la tecla de encendido. La función de inteligencia artificial en el dispositivo también sugiere de manera inteligente mover contenido privado a la carpeta segura. Y sus datos están seguros y protegidos gracias al nuevo Knox 3.7 que garantiza una mayor privacidad y seguridad mejorada. Galaxy F62 es el primer Galaxy F con grado de defensa Knox Security.

Galaxy F62 también admitirá Samsung Pay (NFC), que permitirá pagos fuera de línea con tarjetas de crédito y débito en máquinas POS habilitadas para NFC junto con UPI, billeteras, pagos de facturas y tarjetas de regalo directamente desde su teléfono.

Variantes de memoria, disponibilidad y precio

Galaxy F62 se lanzará en dos variantes de memoria, 6 / 128GB y 8GB / 128GB, y estará disponible en tres colores: verde, azul y gris. Estará disponible en Flipkart.com, Reliance Digital y My Jio, Samsung.com y tiendas minoristas selectas a partir del 22 de febrero.

Samsung Galaxy F62 6GB/128GB: 23.999 rupias indias, que equivale a unos 330 dólares o 272 euros al cambio.

Samsung Galaxy F62 8GB/128GB: 25.999 rupias indias, que equivale a unos 358 dólares o 295 euros al cambio.

Resumen de especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY F62 PANTALLA Infinity-O Display Super AMOLED Plus

6,7″ FullHD+ (2.400 x 1.080 px) PROCESADOR Exynos 9825 RAM 6/8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB (hasta 512 GB con microSD) CÁMARA TRASERA 64 Mpx, f/1.8

UGA 12 Mpx, f/2.2, 123º

Profundidad: 5 Mpx, f/2.4

Macro: 5 Mpx, f/2.4 CÁMARA FRONTAL 32 Mpx, f/2.2 BATERÍA 7.000 mAh

25W SISTEMA OPERATIVO Android 11 + One UI 3.1 CONECTIVIDAD WiFi, WiFi Direct

GPS,Galileo, Glonass, BeiDou

NFC, Bluetooth 5.0 DIMENSIONES Y PESO 163,9 x 76,3 x 9,5 mm

213 gramos OTROS Jack 3,5 mm, lector de huellas lateral PRECIO A partir de 330 dólares 272 euros al cambio

