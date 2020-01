enero 29, 2020

En 2016, expertos en seguridad detectaron en millones de dispositivos Android, un peligroso malware llamado Android.Xiny.5260 y no pudieron eliminarlo por completo. Ahora, tantos años después, Xiny vuelve a aparecer. Solo es capaz de infectar dispositivos basados en Android 5.1 o versiones anteriores.

Peligroso malware Android que no se puede eliminar

Pero la amenaza no es pequeña. 1 de cada 4 teléfonos inteligentes activos con Android hoy en día son vulnerables. Hablamos de unos 600 millones de dispositivos. Lo peor es su peligrosa peculiaridad: no es posible eliminarlo. Según los investigadores, el troyano se esconde en aplicaciones aparentemente inofensivas, disponibles en Google Play Store o en plataformas de terceros. Una vez instalado, descarga de forma remota docenas de aplicaciones no deseadas.

Similar al malware Xhelper, este malware puede reinstalarse incluso después de eliminar la aplicación del teléfono inteligente. Xhelper funciona mostrando anuncios y facilitando descargas de otras aplicaciones maliciosas que han afectado a más de 45,000 dispositivos en solo unos meses.

Los teléfonos inteligentes afectados están tan llenos de apps inútiles que eventualmente agotan todo su espacio y recursos, quedando inutilizables. Más preocupante aún, el instalador del malware Xiny permanece oculto en la memoria del dispositivo sin el conocimiento de la víctima. Para deshacerse de Xiny, la única solución es restaurar la ROM del teléfono inteligente.

