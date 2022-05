Primer teléfono resistente 5G con visión térmica del mundo Blackview BL8800 ya está disponible con una oferta imperdible

mayo 23, 2022

Blackview, la marca líder en teléfonos resistentes, hoy ha puesto en los estantes su nuevo buque insignia 5G, la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) con una atractiva oferta de hasta $335 de descuento por reserva anticipada. Los terminales de la serie integran una poderosa visión nocturna o térmica, un gigantesco 8380mAh batería y 8GB RAM 128GB ROM. Para las personas que son nuevas en Blackview, esta marca es conocida por fabricar teléfonos resistentes casi indestructibles y ha ganado prestigio en el mercado global.

La serie Blackview BL8800 está diseñada para superar los límites de uso que los teléfonos normales simplemente no pueden soportar y se mantiene al día con los altos estándares de la industria al equiparse con especificaciones de primer nivel para un rendimiento general sobresaliente. A continuación se presentan algunas de sus características destacadas.

Dureza y durabilidad inigualables

La mayoría de los teléfonos modernos no pueden soportar bien la exposición continua a la suciedad, el polvo, el agua o las temperaturas extremas, y podrían romperse fácilmente como resultado de dicho abuso. Afortunadamente, ese no es el caso de la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) porque cumple con la clasificación de impermeabilidad líder en la industria IP68 e IP69K y el estándar militar MIL-STD-810H. En pocas palabras, es resistente a la inmersión hasta una profundidad máxima de 1,5 m bajo el agua durante un máximo de 30 minutos y resistente a caídas desde 1,5 m de altura. Para las personas torpes que tienden a romper los teléfonos todos los días, la serie BL8800 es absolutamente una necesidad. Para las personas que llevan un estilo de vida activo o trabajan en entornos llenos de elementos impredecibles como el bosque, los barcos y las obras de construcción, la serie BL8800 ofrece tranquilidad. Además, esta serie está equipada con tecnología de trabajo con guantes: el modo guante, que facilita el uso de su teléfono cuando usa guantes en el lugar de trabajo, en los deportes o en los días de invierno.

Una cámara que eclipsa al iPhone 13

No hay duda de que la fotografía con poca luz de las grandes marcas de teléfonos ha recorrido un largo camino. Pero la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) hace un esfuerzo adicional para eclipsar a sus pares. En promedio, el modo nocturno de la cámara de un teléfono puede absorber suficiente luz para producir fotos nocturnas nítidas, pero eso es con el requisito previo de luz o poca luz. Lo que realmente destaca a la serie BL8800 es que puede permitirle ver y tomar fotos o videos en completa oscuridad. Además la serie tiene un modelo con tecnología de imágenes térmicas aún más útil que no solo le permite disparar y ver en la oscuridad total, sino que también le permite ver el calor, de día o de noche. Tal visión alienígena brinda una diversión inimaginable para explorar el nuevo mundo y sirve como una poderosa herramienta de resolución de todo tipo problemas, desde inspecciones eléctricas hasta problemas de plomería. El modo de cámara submarina es otro asombroso para esta serie que te permite disparar bajo el agua. Las características más populares de la cámara, como HDR, ultra gran angular, están incluidas en la serie BL8800.

Descomunal batería de 8380 mAh, 45% por encima de la capacidad promedio

En general, las baterías de los teléfonos rondan los 5000 mAh. Sin embargo, la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) eleva la capacidad de la batería a unos asombrosos 8380 mAh, respaldada por la tecnología de vanguardia de doble núcleo eléctrico. Los beneficios de una mayor duración de la batería son obvios: el usuario puede pasar un día entero sin siquiera pensar en recargar la batería en caso de uso excesivo; para un uso ligero, se espera que dure dos o más días. Esta es una característica extraordinaria para los amantes de la naturaleza o las personas que viajan mucho. La carga rápida de 33 W puede recargar por completo la batería gigante durante solo 1,5 horas, lo que equivale a una comida. Más sorprendentemente, admite la función de carga inversa, un banco de energía de 8380 mAh, para prestar energía a otro dispositivo (como teléfono, reloj inteligente, Switch, auriculares TWS) sobre la marcha.

Operación suave como la seda que va más allá de su imaginación

La serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) funciona con un chipset MediaTek Dimensity 700 5G, junto con 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 GB de ROM UFS2.1, que mejora literalmente todo lo que hace: cargas, descargas, transmisión y juegos más rápidos. Sobre todo, brinda tranquilidad al usuario en los tiempos predominantes de 5G. Y ejecuta el nuevo Doke OS 3.0, basado en Android 11: es más inteligente, rápido e intuitivo. Con íconos exquisitos y concisos, efectos visuales cómodos, interacciones simples y una operación más eficiente, todo es rápido, fluido y eficiente.

Diferencia entre BL8800 y BL8800 Pro

La única diferencia entre BL8800 y BL8800 Pro es la cámara trasera. BL8800 Pro cuenta con una cámara termográfica FLIR Lepton y una cámara ultra clara de 50MP; BL8800 cuenta con una cámara de visión nocturna, una cámara ultra clara de 50MP y una cámara ultra ancha de 117°. Verifique más características a continuación.

BL8800 Características de la cámara BL8800 Pro × Visión térmica √ √ Visión nocturna × √ Cámara principal de 50MP √ √ Cámara frontal de 16MP √ √ Modo submarino √ √ 117° ultra gran angular × √ HDR 2.0 √ √ Modo noche 2.0 √ √ PortraitColor √ √ 2k 30fps video √ √ Batería de 8380 mAh √

Ofertas de reserva anticipada

Tanto el BL8800 como el BL8800 Pro están disponibles para comprar hoy con una oferta de reserva anticipada del 50 % de descuento. BL8800 comienza en US $ 249,99 (US $ 499,99), mientras que BL8800 Pro comienza en US $ 334,99 (US $ 669,99). Vale la pena señalar que la oferta está limitada a 500 unidades y solo dura 4 días (finaliza el 27 de mayo PT a la medianoche). Esto suena como una ganga dada toda la tecnología de primer nivel y el alto rendimiento que la acompaña. Si estás interesado en estos dos teléfonos, no pierdas tiempo para comprar uno ahora haciendo clic aquí.

